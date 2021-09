Cîțu, mesaj la Congres pentru USR PLUS: Voi lupta pentru coaliție, dar nu voi permite ca PNL să fie îngenuncheat

Deși nu au dorit să participe la Congresul PNL, Florin Cîțu a transmis un mesaj și pentru cei din USR PLUS. Premierul spune că va lupta pentru ca această coaliție de guvernare să continue, însă nu va permite ca liberalii să fie îngenuncheați.

„Vă garantez că atâta timp cât voi fi preşedinte al PNL, deciziile le vom lua împreună. Sunt un liberal convins şi mă voi bate pentru PNL aşa cum nu au ştiut, nu au vrut sau nu au putut alţii să o facă.

Voi lupta pentru refacerea coaliţiei de guvernare, dar niciodată nu voi permite ca PNL să fie înghenuncheat. Noi suntem liberali şi trebuie să ne purtăm ca atare. Eu sunt un liberal convins şi în orice poziţie am fost mi-am făcut bine treaba.

Am început spălând vase în SUA ca să mă întreţin în facultate. Apoi am lucrat în bănci şi în sistemul privat. Respect munca şi spiritul antreprenorial al românilor. Nu am făcut compromisuri. Nu fac compromisuri”, a susținut Florin Cîţu, în huiduielile susținătorilor lui Ludovic Orban.

Cîțu a lansat un atac la adresa lui Orban, susținând că el nu va purta purta niciodată o geacă pe care scrie ”Votaţi PSD!”.

„Eu nu vă voi propune niciodată să facem din PNL o copie a PSD. Niciodată. Noi suntem PNL. (...) Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie Votați PSD! Niciodată. Cum aș putea când PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al PNL”, a adăugat premierul, amintind de momentul din timpul USL, când Liviu Dragnea și Ludovic Orban au făcut schimb de geci.

De asemenea, el a spus că nu va forța niciodată o moțiune împotriva propriului guvern: „Suntem liberali, nu Dragnea”.

Editor : I.C