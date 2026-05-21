Video Gigi Becali, după discuția cu Nicușor Dan: Grupări din PNL vor guvern minoritar, dar le e frică de Bolojan. Să-l trimită pe Pahonțu

gigi becali
Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Deputatul George Becali a declarat, joi, după consultările cu Nicușor Dan, că președintele i-a transmis că există „anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”. Finanțatorul FCSB spune că l-a sfătuit pe șeful statului să-l trimită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, „să rezolve treaba cu Bolojan”.

„Să vă dau din casă... și președintele mi-a spus că PNL ar face..sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan. Păi dacă le e frică de Bolojan, fă-i să le fie frică de dumneata, nu de Bolojan, că el chiar atât.. Adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că-l ai aici pe (Lucian – n.red.) Pahonțu aici, i-am zis, care e băiat de treabă. Și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi el chiar Bolojan este atâta el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc. Trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan, ăsta a fost sfatul meu. Să vedem, mai face Bolojan? 

Când ești președinte, părerea mea, trebuie să te folosești de toate pârghiile de putere pe care le are un stat, ca să meargă statul bine. Dacă ei sunt de rea credință și mizează pe faptul că e președintele unui partid și că au nu știu ce procent, 15 - 20%, și țin țara în loc, atunci apelăm și noi.. nu mai suntem nici noi în atâta bună credință. Cum voi sunteți de rea-credință, uite, eu sunt de rea-credință cu tine, de bună-credință cu țara. Și apelez la toate instituțiile ca să fac un guvern, ca să apelăm, să vedem noi, să descoperim reaua ta credință, de nebun, care vrei tu să ții țara în loc de orgoliul tău. 

Eu nu știu eu despre el. Doar atâta știu, că majoritatea oamenilor care sunt cunoscuți, nu zic 100%, că sunt excepții, dar majoritatea au scheleți”, a declarat George Becali presei, după discuția sa cu Nicușor Dan.

Lucian Pahonțu a fost trecut în rezervă în 2024, dar a rămas la conducerea Serviciului de Protecție și Pază (SPP). El a fost numit în fruntea Serviciului în 2005.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, la Palatul Cotroceni, consultări pe teme politice şi economice cu parlamentari din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţi. 

