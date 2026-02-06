Live TV

Ciucu: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea 5,5 miliarde, intrăm în faliment

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, spune noul primar general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, mai spune Ciucu pentru News.ro.

Soluţia, crede primarul, este schimbarea metodei de finanţare pentru Capitală, care să primească banii în baza unui calcul predictibil şi nu în urma negocierilor politice din coaliţiile de guvernare.

„În acest moment avem o problemă bugetară imensă. Nu mă plâng, vă zic adevărul! Una este să spui adevărul şi alta este să te plângi. În acest moment, Primăria Municipiului Bucureşti are o problemă de finanţare structurală imensă”, a spus Ciucu.

El a spus că prima cauză a acestei situații este Ordonanţa „trenuleţ“ din 2023, „care a luat de la municipii, inclusiv de la Bucureşti, sume importante din buget”.

„Sume importante care veneau din impozitul pe jocuri de noroc şi alte tipuri de impozite care nu mai vin la Bucureşti. Deci, un procent bun din banii care trebuiau să vină la primăriile de sector şi la Primăria Generală nu mai vin”, a explicat el.

„Doi: acel fond de solidaritate care ia din banii municipiilor şi redistribuie aceşti bani la comune şi la oraşe care nu se pot autofinanţa şi autosusţine. Deci au mai dispărut 14%! O parte din buget s-a mai dus şi la Consiliul Judeţean Ilfov prin decizii politice şi efectul acelor decizii din 2023 s-a simţit în 2024 şi 2025, iar acum, în 2026, dacă nu ai Lege a Bugetului aprobată, Legea Finanţelor spune că toate primăriile din ţară merg în fiecare lună şi primesc de la Guvern 1/12 din cât primeau în anii anteriori. Toate aceste scăderi ale bugetului Primăriei Municipiului Bucureşti au făcut ca anul acesta, în ianuarie, să primim doar 317 milioane de lei”, a continuat Ciucu.

„Asta înseamnă că am plecat deja cu o gaură de 200 de milioane! Înmulţiţi cu 12 luni. Deci din ianuarie 2023 până în ianuarie 2025, Primăria Capitalei a primit între 480 de milioane şi 550 de milioane de lei în ianuarie”, a mai spus primarul.

„Nouă ne lipsesc în acest moment exact banii care nu au mai venit în ultimii 2 ani. 4 miliarde de lei de care PMB-ul nu a mai beneficiat în ultimii 2 ani. De aici este şi datoria asta imensă. Eu acum îmi bat capul cu Ministerul de Finanţe şi în coaliţie, în discuţii cu toţi, în primul rând cum salvez de la faliment această primărie, ca să fie foarte-foarte clar! Aici este principala mea prioritate în acest moment. Pentru că consecinţele sunt foarte grave”, a adăugat el.

„Dacă nu vom avea minim-minimorum 5,5 miliarde, nu facem nimic! Intrăm în faliment”, a avertizat Ciucu.

Primarul a mai spus în interviul pentru News.ro că PSD se comportă în Consiliul General al Primăriei Bucureşti exact ca în coaliţia de guvernare, blocând toate deciziile. Edilul spune că, dacă PSD nu-şi revizuieşte comportamentul, va fi nevoit să caute soluţii pentru că „datoria oricărui primar, ca şi a unui prim-ministru, este să încerce să-şi facă o majoritate”.

Prim-vicepreşedintele partidului neagă existenţa a două tabere în PNL, despre care afirmă că „este un partid democratic, un partid care începe să-şi regăsească sufletul”, şi vorbeşte, în interviu, cât se poate de clar despre intenţia sa de a reforma PNL Bucureşti, de a schimba şefii de filiale cu alţii care nu sunt erodaţi, mai dinamici şi mai puternici.

Relaţia cu Cătălin Drulă, fostul său prieten de la USR, nu mai există în acest moment. Ciprian Ciucu spune că a fost jignit de acesta în timpul campaniei electorale prin acuzaţiile neadevărate care i-au fost aduse. Primarul spune că aştepta de la Drulă nişte scuze care n-au venit.

