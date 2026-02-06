Primăria Capitalei anunță că va repara gropile de pe 76 de artere rutiere din București. Lista străzilor care vor fi plombate

Primăria Capitalei (PMB) anunţă că a început acţiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezent, Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere din Bucureşti, potrivit unui anunț de pe Facebook al PMB.

„Anul acesta am avut o iarnă destul de rece, cu două episoade serioase de zăpadă. Străzile au avut de suferit. Însă, ca de fiecare dată, imediat ce vremea ne permite, începem reparaţiile. Până acum, Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere. Toate au fost inspectate fizic, pe teren, pentru a şti dimensiunea lor şi pentru a verifica dacă ceea ce raportează şoferii pe Waze corespunde cu realitatea”, scrie în mesajul citat.

Potrivit PMB, muncitorii intervin în prezent pe următoarele străzi:

Lacul Tei,

Teiul Doamnei,

Doamna Ghica,

Mihai Bravu,

Calea Văcăreşti,

strada Şerban Vodă,

bulevardul 11 Iunie,

bulevardul George Coşbuc,

bulevardul Regina Maria,

bulevardul Metalurgiei,

strada Dimitrie Bolintineanu,

strada Cavafii Vechi.

În sectoarele 1 şi 6, intervenţiile se realizează în colaborare cu primăriile de sector. Totodată, fiecare primărie de sector are obligaţia de a efectua reparaţii şi investiţii în infrastructura aflată în administrarea proprie.

„Momentan, lucrăm cu asfalt rece, o mixtură potrivită pentru temperaturile de afară. Vom profita de fiecare zi în care nu plouă, nu ninge, şi temperatura este de peste 0 grade. Pentru ca voi, şoferii, să circulaţi în siguranţă! Pe măsură ce finalizăm cele 585 de gropi, vom identifica şi începe altele. Ajungem peste tot în Bucureşti”, mai scrie PMB pe Facebook.

