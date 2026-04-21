Ciucu: Pot să vă asigur că nu am avut discuţii cu AUR. Cine va dărâma guvernarea asta, să-şi asume să facă alta fără noi

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă că forul de conducere al PNL i-a dat mandat preşedintelui partidului, Ilie Blolojan, să discute depsre guvernare doar cu USR, UDMR şi minorităţile naţionale şi nu cu AUR. El spune că orice reprezentant al PNL care ar discuta cu AUR pentru susţinere politică face acest lucru ”pe barba lui”, fără a avea mandat de la partid.

„Nu negociem cu AUR pentru sprijin. Pur şi simplu, noi mergem mai departe, aşteptăm până la urmă să vedem ce va face PSD. Noi nu negociem cu AUR. (...) Pot să vă asigur că nu am avut discuţii cu AUR şi preşedintele partidului nu a primit mandat să negocieze cu AUR, a primit mandat exclusiv, astăzi, să discute cu partidele din coaliţie. Nu vom negocia cu AUR, ca să fie foarte clar”, a declarat Ciprian Ciucu, marţi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a precizat că, dacă vreunul dintre membrii PNL negociază cu AUR, acesta o face „pe barba lui”, fără a avea un mandat de la partid în acest sens.

„Nu vom guverna cu AUR, ca să fie foarte clar. Cine dărâmă Guvenrul are responsabilitatea formării unei noi majorităţi şi unui nou Guvern. Ca să fie foarte clar, noi nu suntem aici din cauza PNL. Au construit această butaforie în speranţa că vor face din PNL un partid-breloc”, a adăugat Ciprian Ciucu.

El a reafirmat că PNL vrea să continue să îşi asume guvernarea, însă a subliniat că, dacă PSD va dărâma Guvernul depunând o moţiune de cenzură sau votând o moţiune de cenzură care să fie iniţiativa altei formaţiuni, va trebui să îşi asume guvernarea.

„Nu vrem neapărat să rămânem în guvernare. Cine va dărâma guvernarea asta, să-şi asume să facă alta fără noi, ca să fie foarte clar. (...) Au fost respectaţi, au fost parte a deciziei, au avut un protocol de guvernare. Dacă PSD va dărâma prin moţiune de cenzură iniţiată de către dânşii sau de către alţii, vor trebui să-şi asume. Noi nu ne ţinem de guvernare ca mâţa de perdea”, a mai afirmat Ciucu.

El a spus că PSD este cel care a rupt protocolul coaliţiei din care a fost de acord să facă parte alături de PNL, USR, UDMR şi minorităţi.

