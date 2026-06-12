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Cine este Teodor Dulceaţă, care ar putea prelua Ministerul Mediului, dacă Guvernul Tomac trece de Parlament

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Teodor Dulceață
Teodor Dulceață Inquam Photos / George Călin

Teodor Dulceaţă, născut la 11 septembrie 1982 în Bucureşti, funcţionar public cu o carieră desfăşurată în administraţia centrală, în special în domeniile mediului, afacerilor juridice şi luptei antifraudă, este propus pentru a prelua portofoliul Dezvoltării în guvernul Eugen Tomac.

Începând cu luna mai 2025, ocupă funcţia de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, după ce, tot în 2025, a deţinut pentru o scurtă perioadă funcţia de director general în aceeaşi instituţie.

Activitatea sa în Ministerul Mediului se întinde pe mai mulţi ani şi include mai multe mandate în funcţii de conducere. A fost secretar general adjunct în perioada ianuarie 2020 - ianuarie 2025, reluând această funcţie în mai 2025 şi continuând până în prezent. Anterior, a ocupat funcţia de secretar general în două intervale: ianuarie 2015 - ianuarie 2016 şi aprilie 2017 - ianuarie 2020.

În anul 2017, între cele două mandate de la Ministerul Mediului, a fost secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul. În perioada 2006 - 2011, a activat în calitate de consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al Cancelariei Prim-Ministrului.

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Între 2013 şi 2017, Teodor Dulceaţă a lucrat în cadrul Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF). A fost director adjunct al Direcţiei Control în perioada 2013 - 2015, participând la investigaţii administrative şi controale, iar ulterior a ocupat funcţia de director al Direcţiei Afaceri Juridice între 2016 şi 2017, coordonând relaţia cu OLAF şi reprezentarea în instanţă.

În plan profesional, responsabilităţile sale au inclus, de-a lungul anilor 2006 - 2025, coordonarea avizării actelor normative, asigurarea transparenţei decizionale şi reprezentarea juridică a instituţiilor publice.

Teodor Dulceaţă este licenţiat în Ştiinţe Juridice la Universitatea Transilvania din Braşov, unde a studiat în perioada 2001 - 2005, şi deţine un master în Drept Comunitar al Afacerilor. Ulterior, a urmat cursuri de specializare la Colegiul Naţional de Apărare, Institutul Diplomatic Român şi Institutul Naţional de Administraţie. Vorbeşte limbile engleză şi franceză şi deţine certificări în domeniul IT şi securităţii cibernetice (ECDL).

Editor : Sebastian Eduard

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