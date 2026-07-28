Ciucu spune că PNL nu mai face Guvern cu PSD cel puţin 10-20 de ani: Ca să recâștige puterea, va face alianță cu AUR

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat marţi că PNL nu mai poate guverna cel puţin 10-20 de ani alături de PSD, adăugând că cel mai probabil social-democrații vor face o alianță cu AUR la următoarele alegeri, „fiind singurul mod în care aceștia pot să recâștige puterea”.

Ciprian Ciucu a declarat într-un interviu la Cotidianul că vede AUR într-un bloc cu PSD, la următoarele alegeri.

„Văd AUR într-un bloc cu PSD. Există teoria că există trei tipuri de electorate, unul de tip modernizator pro-european, altul de tip retrograd PSD-ist, axat foarte mult pe instituţiile statului şi altul, aşa zis suveranist anti-occidental. Eu aş simplifica puţin lucrurile, (..) văd un clivaj pe de-o parte între forţele pro-modernizare şi pro-europene care-şi doresc reformă reală a statului şi partidele retrograde, pentru că există acest principiu de a se comunica de între PSD şi AUR. (..) Deci bătălia electorală va fi pe aceste două blocuri, din punctul meu de vedere”, a declarat Ciucu, potrivit News.ro.

Întrebat dacă vede o alianţă între PSD şi AUR, Ciucu a răspuns: „Eu ştiu că i-a promis preşedintelui, dar Sorin Grindeanu, de-a lungul timpului, a promis multe lucruri şi nu s-a ţinut de cuvânt”, a spus el.

Potrvit lui Ciucu, puterea unui partid politic are două valenţe, ori eşti un partid foarte puternic care încerci să iei 40 şi 50% şi să formezi o coaliţie în care să fii majoritar sau să fii singur, majoritar copleşitor sau să fii singur, să ai puterea de alianţă.

„În momentul de faţă, din cauza comportamentului de anul acesta şi nu numai, PSD şi-a pierdut foarte mult din puterea de alianţă, pentru că noi nu mai avem încredere în ei, tot timpul atacă USR şi se atacă reciproc, deci nu vor putea face o alianţă cu USR. Şi, ca să-şi recâştige puterea, singura lor posibilitate este să facă o alianţă cu AUR. Deci eu cred că, până la urmă, pentru că sunt avizi de putere şi vor să-şi păstreze privilegiile, vor face o alianţă cu AUR”, a menţionat Ciucu.

„Din punctul nostru de vedere, nu cred că mai putem guverna cel puţin 10-20 de ani alături de PSD”, a mai spus Ciprian Ciucu, despre o viitoare colaborare a PNL cu PSD.

Editor : C.L.B.