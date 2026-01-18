Live TV

Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul”

Data publicării:
claudiu manda
Claudiu Manda. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.

„Vorbind tot aşa plastic că domnul Bolojan cântă la vioară şi noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan, de multe ori, nu cântă din acelaşi playlist, nu că dansăm, dar ascultăm, dar cred s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul şi atunci n-are rost să-l mai ascultăm”, a afirmat Claudiu Manda, duminică seară, la Antena3 CNN, citată de News.ro.

El a explicat şi ce reprezintă playlistul.

„Playlist-ul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, playlist-ul înseamnă ce discutăm în coaliţie, playlist-ul înseamnă să discutăm toate deciziile importante în coaliţie, să nu aflăm nici pe surse, nici că se citeşte pe bandă la guvern, nici că sunt tot felul de proiecte de acte normative, altceva, nediscutate în coaliţie”, a mai afirmat secretarul general al PSD.

Claudiu Manda a adăugat că vede în PNL un curent Bolojan şi unul format din vechii liberali. Manda a precizat că a observat mai degrabă „o armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan şi USR”.

Editor : Liviu Cojan

