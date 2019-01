Codrin Ștefănescu, la Sibiu: „Epoca Iohannis se va sfârşi anul acesta”

Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a încercat să dialogheze luni cu câţiva protestari strânşi în faţa sediului organizaţiei judeţene social-democrate, unde urma să aibă loc o conferinţă de presă, însă a fost huiduit de cei din mişcarea #văvedemdinSibiu, care au avut un protest autorizat de primărie.

Codrin Ştefănescu le-a transmis protestarilor, în timpul conferinţei de presă, că PSD va câştiga cele două alegeri din acest an, atât europarlamentarele, cât şi alegerile prezidenţiale şi că Sibiul „nu este oraşul lui Iohannis”, a cărui „epocă se va sfârşi anul acesta”.

„Primele impresii. Am venit la Sibiu să mă întâlnesc cu colegii mei din PSD Sibiu, în locul în care lumea spune că oraşul lui Iohannis, judeţul lui Iohannis, ţara lui Iohannis, ceea ce nu este. Este un judeţ minunat, cu oameni minunaţi. Am şi eu aici foarte mulţi prieteni şi foarte multe rude. După această întâlnire cu primarii şi colegii noştri în teritoriu am ajuns la o concluzie comună cu toţii: că aceste alegeri le vom câştiga la europarlamentare şi că anul acesta vom da preşedintele României şi trebuie să înţeleagă inclusiv cei cu #rezist din afara sediului, care mi-au urat de bine şi acum, că epoca Iohannis ca şi epoca Băsescu se va sfârşi anul acesta”, a declarat secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, în timpul conferinţei de presă.

Codrin Ştefănescu consideră că protestarii de la Sibiu au fost „agresivi” şi „foarte nemulţumiţi” şi că încercarea de a dialoga cu ei a eşuat din cauză că nu au dorit să discute cu secretarul general al PSD.

Secretarul general al PSD a anunţat cu acest prilej, că va reveni la Sibiu, în acest an, de două ori.

Codrin Ştefănescu a afirmat că prietenii şi colegii din Sibiu i-au spus că în oraş şi în judeţ ar exista „o camarilă” susţinută de liderul judeţean al PNL, deputatul Raluca Turcan, precum şi de preşedintele Klaus Iohannis.

„Aici în Sibiu, mi-au spus colegii mei şi prietenii pe care îi am, este aşa un fel de frică instaurată, un fel de ceaţă, un fel de sentiment de omertă, pentru că cine vorbeşte aici sau cine se leagă de înaltul ales şi conducător, pătimeşte câte ceva. Şi, mi-au spus colegii mei, că se cam pătimeşte aici, în Sibiu, dacă eşti contra lui Iohannis şi contra acestei camarile care încearcă să pună mâna pe acest judeţ. Pentru că e o camarilă aici şi trebuie ca sibienii să înţeleagă că această camarilă nu are nicio legătură cu cetăţeanul de rând, cu omul care încearcă să îşi facă o viaţă bună şi că cetăţeanul de rând nu a avut nimic de câştigat de pe urma acestei camarile. Şi cu toate crizele de isterie ale doamnei Raluca Turcan, care susţine toată această camarilă, locuitorii municipiului Sibiu şi judeţului Sibiu nu au nimic de câştigat şi că singura lor speranţă este ca partidul nostru să câştige alegerile locale în viitor”, a spus Codrin Ştefănescu.

Codrin Ştefănescu a transmis un avertisment şi către şefii de instituţii din Sibiu, care ar face parte din această camarilă pro Iohannis, să se „potolească”.

Contactată de Agerpres pentru a-şi exprima punctul de vedere despre afirmaţia făcută de Codrin Ştefănescu, Raluca Turcan, liderul PNL Sibiu, a refuzat să comenteze.

Codrin Ştefănescu, precum şi ministrul Turismului şi lider al PSD Sibiu, Bogdan Trif, parlamentarul Eugen Nicolicea şi alţi membri din conducerea organizaţiei judeţene PSD au încercat şi ei să dialogheze fără succes luni, cu protestarii aflaţi în faţa sediului.

Manifestanţii au huiduit aproape în continuu în timpul conferinţei de presă susţinute de Codrin Ştefănescu, Bogdan Trif şi Eugen Nicolicea. La ieşirea acestora din sediul PSD Sibiu, protestarii le-au adresat injurii şi le-au cerut demisia şi să părăsească oraşul.

