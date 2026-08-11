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Exclusiv Condiţiile PSD pentru a vota un premier tehnocrat. Bogdan Ivan: „Nazare ar fi o variantă foarte bună”

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Sursă foto: Inquam Photos
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Din articol
PSD ar vota un premier tehnocrat

Bogdan Ivan a declarat marți, la Digi 24, că Partidul Social Democrat ar susține un premier tehnocrat dacă acesta „va veni cu un plan de guvernare în care să se regăsească prioritățile partidului și pe care le are România”. Întrebat dacă Alexandru Nazare este o variantă bună de premier, deputatul PSD a răspuns că da, argumentând că „e un om corect, care nu face politică, ci multă administrație”.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, consideră că prima propunere de premier ar fi trebuit să fie de la PSD. 

„Cred că nominalizarea primă ar fi trebuit, în opinia mea, să fie cu un premier din partea celui mai mare partid, care este Partidul Social Democrat. Noi am spus că îl susținem pe președintele Sorin Grindeanu să fie premierul României. Suntem dispuși să venim full pentru a rezolva problemele care sunt astăzi la nivel administrativ în țara noastră”, a declarat acesta.

În opinia sa, PSD a făcut compromisuri pentru formarea noului Guvern, față de colegii din fosta coaliție.

„Noi, cei din PSD, am fost cei mai flexibili. Am mers la președintele Nicușor Dan deschiși, cu toate voturile pe care le are astăzi cel mai important partid parlamentar din România și am spus: 'dacă viziunea președintelui e ca să avem un guvern chiar și tehnocrat, care să fie susținut de partide din fosta coaliție, suntem de acord'. Cel care s-a răzgândit și atunci, cel care a spus că nu mai e de acord cu Eugen Tomac, cel care a spus că nu e de acord cu un premier din partea PSD și nu-l votează, cel care a spus ulterior că nu e de acord nici cu un membru PNL, dar să fie cineva care are anumit profil, e tot premierul demis Ilie Bolojan.

PSD a făcut acest compromis, am spus că suntem dispuși să votăm și un premier care nu e din partea Partidului Social Democrat. Cei care astăzi n-au arătat că ar fi deloc dispuși la un compromis sunt foștii noștri parteneri de guvernare din PNL, pentru că le convine actuala formulă cu Ilie Bolojan la Palatul Victoriei”, a spus Bogdan Ivan.

PSD ar vota un premier tehnocrat

Întrebat dacă PSD va vota un premier tehnocrat, Bogdan Ivan a spus: „Dacă acel premier va veni cu un plan de guvernare în care să se regăsească prioritățile pe care le avem ca partid și pe care le are România, atunci nu văd probleme pentru a-l vota mâine cu ambele mâini”.

Despre varianta Nazare premier, deputatul PSD a spus: „Eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare că Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un număr suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Nazare în fostul guvern, consider că e un om corect, nu face politică, face multă administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier”.

Editor : C.L.B.

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