Condițiile PSD pentru a vota viitorul guvern: Creșterea salariului minim și a pensiilor, extinderea listei de produse cu adaos plafonat

Partidul Social Democrat a prezentat vineri măsurile pe care le solicită pentru susţinerea parlamentară a viitorului guvern. Social-democraţii vor încetarea creşterii poverii fiscale asupra populaţiei cu venituri mici şi medii şi a micilor antreprenori, majorarea salariului minim şi indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor şi persoanelor cu dizabilităţi, pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile, dar și extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate.

„Partidul Social Democrat consideră că România are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să poată interveni pentru a opri austeritatea şi declinul economic provocate de guvernarea anterioară. În acelaşi timp, pentru a beneficia de sprijinul parlamentar al PSD, viitorul guvern trebuie să îşi asume prin Programul de guvernare o serie de măsuri esenţiale pentru protejarea populaţiei şi pentru relansarea economică”, a transmis PSD vineri, într-un comunicat de presă.

PSD cere „⁠oprirea austerităţii, respectiv încetarea creşterii poverii fiscale asupra populaţiei cu venituri mici şi medii şi a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investiţiilor şi dezvoltarea activităţilor economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat”.

De asemenea, social-democraţii vor un pachet anti-inflaţie, „respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim şi indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor şi persoanelor cu dizabilităţi, precum şi prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare şi nealimentare, care alcătuiesc coşul minim de consum”.

Alte condiții cerute de PSD pentru susținerea viitorului guvern:

Reducerea abandonului şcolar, prin extinderea programului Masă caldă în şcoli.

Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetăţeni şi reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităţilor mici.

Debirocratizare şi eficienţă administrativă, prin reducerea cu cel puţin 25% a sarcinilor administrative ale cetăţenilor şi ale firmelor şi prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.

Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanţii de stat pentru investiţii şi capital de lucru, subvenţionarea dobânzilor în sectoarele strategice, susţinerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.

Susţinerea agriculturii şi a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenţionată.

Editor : B.P.