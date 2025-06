Consiliul Politic Naţional al PSD, ședință la ora 13.00. Social-democraţii decid dacă intră la guvernare

Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte sâmbătă în şedinţă, pentru a decide intrarea la guvernare. Întâlnirea are loc de la ora 13:00, în sistem hibrid, cu participare online şi fizică, la sediul central al PSD.



Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că sâmbătă va fi dat votul social-democraţilor pentru intrarea sau nu la guvernare, iar duminică ar putea fi stabiliţi candidaţii partidului pentru funcţiile de ministru.



Grindeanu a avut vineri, la Senat, o întâlnire cu premierul desemnat Ilie Bolojan.



„Vom da mâine (n.r. - sâmbătă) acel vot pe care ar fi trebuit să-l dăm astăzi cu cei aproape 5.000 de colegi, prezentându-le mare parte din aceste măsuri. Sigur, nu putem în detaliu, până la ultimul detaliu. Dar vom prezenta în mare aceste măsuri plus liniile principale din acordul politic pe care de asemenea îl vom avea, cele patru formaţiuni plus minorităţile naţionale. Ăştia sunt paşii şi mâine cei 4.766 de delegaţi, de membri PSD, vor vota în cunoştinţă de cauză”, a afirmat vineri Grindeanu, potrivit Agerpres.



Acesta a adăugat că sâmbătă PSD va hotărî dacă intră sau nu la guvernare, după care vor fi decişi şi viitorii miniştri.



„Mâine hotărâm dacă intrăm sau nu, după care vom avea, în principiu, 24 de ore în care, după ce vom şti, şi vom şti mâine portofoliile, (...) colegii mei din PSD care doresc să ocupe aceste demnităţi se vor înscrie, iar duminică după masă, seara, va exista un vot în cadrul Consiliului Politic Naţional pe titularii care vor ocupa aceste funcţii”, a conchis Grindeanu.

