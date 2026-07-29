Premierul Ilie Bolojan acuză „acțiunile PSD din ultima perioadă” pentru situația în care se află România și spune că acestea „creează o perspectivă îngrijorătoare”. El a făcut declarația la Digi24, întrebat dacă are emoții privind decizia agenției de rating Fitch, care urmează să anunțe vineri dacă retrogradează sau nu România la categoria „junk”, nerecomandată pentru investiții.

„Să știți că în formarea unei agenții vizavi de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să-ți pui problema cum vei fi evaluat. Pentru că evaluările țin cont de două aspecte: țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare pe 2027-2028”, a spus Bolojan.

„Or, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situație foarte dificilă, ne-am luat niște angajamente față de Comisia Europeană, față de creditorii noștri că vom face anumite corecții de deficite, pe care le-am făcut până acum și le-am respectat. Din primăvară, am avut problemele legate de întârzierea aprobării bugetului ca urmare a scandalurilor pe care le-a generat Partidul Social Democrat, amânările care au fost, am avut căderea guvernului, o acțiune care - am spus-o și atunci, o spun și acum - a fost iresponsabilă, pentru că în momentul în care demolezi ceva fără să pui nimic în loc înseamnă că nu te-ai gândit la contextul de criză în care te găsești”, a continuat el.

Și avem o retorică publică, de care vă spuneam mai înainte, care critică: „reformele nu înseamnă reduceri de personal, nu înseamnă reduceri de cheltuieli, reformele înseamnă altceva”, ca și cum ai putea să corectezi niște dezechilibre enorme, cheltuieli mai mari cu 20-30% decât ne putem permite, ani de zile, fără niciun cost social. Nu există așa ceva”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă se așteaptă la o retrogradare a ratingului României, Bolojan a răspuns: „Nu am spus acest lucru. Spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salariile, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vizavi de ce se va întâmpla. Dar haideți să vedem.”

„În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem. Dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă”, a mai spus Bolojan.

Editor : M.B.