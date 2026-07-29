Codul Urbanismului a fost adoptat de Camera Deputaților. Din 2028, toate autorizațiile de construire din București vor fi emise de PMB

Parlamentul a adoptat noul Cod al Urbanismului, o lege care promite să simplifice procedurile din construcții și să reducă birocrația. Proiectul pune în aplicare și rezultatul referendumului convocat de Nicușor Dan în 2024, însă transferul atribuțiilor privind emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire către Primăria Generală nu se va aplica de acum, ci abia de la 1 noiembrie 2028. Măsura a fost cerută de PSD, care nu a dorit ca Ciprian Ciucu, actualul primar al Capitalei, să ia decizii în acest sens.

Noul Cod al Urbanismului reunește într-un singur act normativ reglementările care până acum erau cuprinse în 21 de acte normative distincte și reprezintă una dintre reformele asumate de România prin PNRR. Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, adoptarea acestui jalon permite României să nu piardă 972 de milioane de euro din fonduri europene nerambursabile.

„Codul Urbanismului aduce simplificări substanţiale în domeniul construcţiilor, dar şi rigoare şi responsabilitate pentru instituţiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranţă în amenajarea localităţilor în care trăim şi înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat ministrul.

Ghișeu unic și autorizații emise mai rapid

Una dintre cele mai importante modificări prevăzute de noul Cod al Urbanismului este digitalizarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire.

Ministerul Dezvoltării va implementa o platformă digitală națională, care va funcționa ca ghișeu unic pentru toate procedurile de avizare.

Potrivit ministerului, termenul pentru emiterea unei autorizații de construire va fi redus la aproximativ 65 de zile, comparativ cu patru-opt luni, cât durează în prezent.

Reducerea termenelor vizează și documentațiile de urbanism. Planurile Urbanistice Generale (PUG) vor putea fi avizate în șase până la 12 luni, față de trei-cinci ani în prezent, Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) vor putea fi aprobate în aproximativ șapte luni și jumătate, iar Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor deveni proceduri simplificate, cu termene de adoptare de una-două săptămâni.

Totodată, studiile de fezabilitate necesare investițiilor vor putea fi realizate în două-trei săptămâni, în loc de trei-șase luni, pe baza unor indicatori de referință stabiliți de Ministerul Dezvoltării. Cei care solicită autorizații de construire vor plăti o singură taxă pentru documentele necesare.

Din 2028, toate autorizațiile de construire din București vor fi emise de PMB

Noul Cod al Urbanismului pune în aplicare și rezultatul referendumului local organizat în București în 2024, convocat de Nicușor Dan. Astfel, începând cu 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire vor fi emise de Primăria Municipiului București, prin aparatul de specialitate al primarului general, și nu de primăriile de sector, cum se întâmplă în prezent.

Specialiștii din domeniu vor fi transferați de la primăriile de sector la Primăria Capitalei, iar metodologia privind reorganizarea aparatelor de specialitate și transferul personalului va trebui aprobată până în luna iulie a anului viitor.

Aplicarea acestei prevederi a fost însă amânată până în mandatul viitorului primar general, în urma unui amendament susținut de PSD în timpul negocierilor privind adoptarea Codului Urbanismului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că amendamentul a fost impus de social-democrați pentru ca atribuția de emitere a autorizațiilor de construire să nu fie transferată actualului primar general al Capitalei. „Aici am impus amendamentul PSD prin care toate autorizațiile de construcție în Capitală vor trece la Primăria Generală, dar doar din mandatul următor, adică de la 1 noiembrie 2028. Era normal să facem acest lucru având în vedere că acum acel scaun este ocupat de un suspect DNA acuzat că a luat șpagă tocmai pentru a elibera autorizații de construcție”, a spus Grindeanu, într-o conferință de presă.

Noul cod introduce și obligații pentru dezvoltatorii imobiliari care construiesc ansambluri rezidențiale de mari dimensiuni. Cei care dezvoltă proiecte cu peste 500 de locuințe vor contribui financiar la infrastructura edilitară locală, iar sumele încasate vor putea fi folosite pentru construirea de grădinițe, creșe, școli și alte investiții necesare viitorilor locatari.

Ministerul Dezvoltării a precizat că noua lege nu modifică legislația privind spațiile verzi, astfel că actualele prevederi referitoare la protejarea acestora rămân în vigoare.

Pentru mediul rural sunt introduse proceduri simplificate de autorizare. Garajele, terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară și anexele cu o suprafață de până la 50 de metri pătrați vor putea fi construite pe baza unei notificări adresate autorităților locale, care vor avea la dispoziție 15 zile pentru a răspunde.

De asemenea, o locuință unifamilială destinată folosinței proprii, cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați, va putea fi construită în mediul rural pe baza unor proiecte întocmite de specialiști sau folosind proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale. Acestea vor fi incluse într-un catalog realizat pe regiuni istorice, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Ordinul Arhitecților din România.

Registrul Național al Construcțiilor și reguli noi pentru investiții

Codul Urbanismului introduce Registrul Național al Construcțiilor și noi reguli privind certificarea firmelor din domeniu, măsuri care, potrivit Ministerului Dezvoltării, urmăresc creșterea calității lucrărilor și responsabilizarea tuturor actorilor implicați în procesul de construire.

Totodată, proiectanții și ceilalți specialiști implicați în procesul de avizare vor avea răspundere legală potrivit prevederilor noului Cod.

În ceea ce privește investițiile publice, ministerul susține că noua lege elimină o serie de blocaje care întârziau proiectele. Studiile de fezabilitate vor putea fi realizate mai rapid, pe baza unor indicatori de referință, iar pe parcursul execuției lucrărilor va rămâne în vigoare proiectul tehnic.

Pentru litoralul românesc, Codul prevede obligativitatea elaborării unei reglementări specifice în termen de cel mult un an și aprobarea acesteia în maximum cinci ani.

Editor : A.D.