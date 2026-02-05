Live TV

Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea AUR în SUA. Cât ar fi costat o poză cu Trump la Mar-a-Lago

Data publicării:
george simion cu o sapca rosie maga in mana
George Simion a căutat sprijin în Statele Unite pentru inițiativele sale. Foto: Facebook
Din articol
Promisiuni de întâlniri cu Donald Trump la Mar-A-Lago, pentru 100.000 de dolari BGD Legal Consulting susține că a facilitat AUR un interviu în SUA George Simion: „Nu s-a făcut nicio plată, nici măcar 1 euro”

Controversa contractului pentru promovarea AUR în SUA, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, continuă. Firma care a raportat oficial autorităților americane că ar fi încheiat un contract de lobby cu AUR, în valoare de 1,5 milioane de dolari, BGD Legal Consulting, a dat în judecată o altă companie care ar fi promis, fără să se țină de cuvânt, că va facilita întâlniri între lideri ai partidului cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Administrației Trump, printre care chiar președintele. Din plângerea depusă în instanțele americane, mai reiese că BGD Legal Consulting a facilitat interviul lui George Simion pentru NewsMax, din mai 2025. George Simion și Marius Lulea neagă, însă, informațiile prezentate de BGD Legal Consulting în procesul din SUA. 

BGD Legal Consulting, firma americană cu care AUR a încheiat un contract de lobby, și despre care Digi24.ro a scris pe larg aici de anul trecut, a avut un proces cu o altă companie de lobby americană: Obsidian Advisory LLC.

  • Procesul a fost intentat de BGD Legal Consulting pe 5 iunie 2025, potrivit documentelor din instanțele americane.
  • Subiectul procesului ține tot de promisiuni legate de facilitarea unor întâlniri dintre membri din conducerea AUR și oficiali de rang înalt din Administrația Trump, inclusiv președintele SUA. 

Promisiuni de întâlniri cu Donald Trump la Mar-A-Lago, pentru 100.000 de dolari

Din documentele depuse la instanța americană reiese că BGD Legal Consulting a plătit inițial 100.000 de dolari către Obsidian Advisory LLC, dintr-un total stabilit de 500.000 de dolari, pentru a facilita un interviu cu un membru din conducerea AUR și Chris Ruddy, de la NewsMax, dar și o poză cu președintele Donald Trump, la Mar-a-Lago, în weekendul de Paște din 2025. 

  • Potrivit documentelor, Obsidian Advisory LLC a „garantat” pentru BGD Legal Consulting că poate facilita întâlniri cu Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance sau cu secretarul de stat Marco Rubio.

Însă în săptămâna de dinaintea weekendului de Paște din 2025, reprezentanții Obsidian Advisory LLC au transmis reprezentanților BGD Legal Consulting că Donald Trump nu va fi în Florida în acel weekend și că nu va putea ține nicio întâlnire.

„La momentul în care am fost informați că nu va avea loc nicio întâlnire în Florida, delegația AUR deja călătorise în Statele Unite ale Americii, furnizând costuri semnificative în acest sens”, potrivit plângerii BGD Legal Consulting.

În vinerea de dinaintea Paștelui, când ar fi urmat să aibă loc întâlnirile la Mar-a-Lago, firma Obsidian Advisory LLC ar fi transmis că a reușit să obțină o întâlnire între membri AUR și secretarul de stat Marco Rubio, în vinerea respectivă, între 13 și 14, potrivit plângerii BGD Legal Consulting.

„Nu a avut loc nicio întâlnire la Departamentul de Stat. Nu a fost confirmată nicio întâlnire cu secretarul de stat”, se mai arată în plângere.

Ulterior, reprezentanții Obsidian Advisory ar fi promis o altă întâlnire între un oficial american și membri AUR, cu un subsecretar de stat al Departamentului de Securitate Internă.

În același timp, aceștia ar fi promis că Politico va publica un articol despre vizita membrilor AUR în SUA, se mai arată în plângere.

„Articolul promis (..) nu a fost niciodată publicat”, potrivit plângerii citate.

Pentru că BGD Legal susține că Obsidian Advisory nu s-a ținut de cuvânt și nu a faciltiat nicio întâlnire, s-a ajuns la o instanță civilă din SUA.

  • BGD Legal a arătat că Obsidian Advisory nu a returnat suma inițială de 100.000 de dolari. 
  • Procesul a fost, însă, scos de pe rol, din cauza unor motive tehnice juridice. 

BGD Legal Consulting susține că a facilitat AUR un interviu în SUA

Din aceeași plângere reiese, însă, că BGD Legal Consulting a facilitat pentru AUR un interviu cu NewsMax. 

  • În timpul vizitei AUR în SUA de anul trecut, George Simion a avut un interviu cu publicația NewsMax, postat inclusiv pe site-ul personal pe 15 mai 2025.

Potrivit plângerii citate, BGD Legal arată că acest lucru, faptul că Obsidian Advisory nu le-a facilitat celor de la AUR nicio întâlnire, a dus la un prejudiciu de 1.5 milioane de dolari. 

Este aceeași sumă care apărea în contractul despre care Digi24.ro a scris pe larg în aprilie 2025.

În același timp, în plângerea citată mai reiese că, dacă firma Obsidian Advisory s-ar fi ținut de promisiune, ar fi fost vorba de alte 3 milioane de dolari în „alte contracte”. Nu este clar dacă este vorba tot de contracte semnate cu AUR.

George Simion: „Nu s-a făcut nicio plată, nici măcar 1 euro”

Contactat de Digi24.ro, Marius Lulea, a cărei semnătură apărea pe contractul inițial dintre AUR și BGD Legal Consulting, a transmis că la el „nu au ajuns astfel de lucruri”.

„Nu am știință de așa ceva. La mine nu au ajuns astfel de lucruri. De aceea mai bine luați legătura cu partidul. Poate sunt lucruri de care eu nu știu. Înainte (n.r. În primăvara anului 2025) nu s-a făcut nicio plată, nu există niciun contract”, a fost reacția lui Marius Lulea. 

La rândul lui, George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, susține că „nu s-a făcut nicio plată, nici măcar 1 euro”. 

„Nu am făcut nicio plată, nici măcar 1 euro. Aceste acuzații false au mai fost negate și anul trecut de către noi (...) Nu avem niciun contract în vigoare în acest sens, face parte din aceeași campanie de dezinformare din 2025”, a transmis George Simion, pentru Digi24. 

Și atunci, în anul 2025, reprezentanții AUR se apărau, susținând inițial că documentul nu există, iar ulterior că ar fi vorba doar de un draft și că nu a fost făcută plata de 1.5 milioane de dolari. 

Reprezentantul companiei americane BGD Legal Consulting, într-o reacție furnizată în aprilie 2025, nu nega existența contractului, dar spunea că nu au fost făcute plăți.

Digi24.ro l-a contactat și pe Daniel Delnero, reprezentantul BGD Legal, și a încercat să ia legătura și cu reprezentanții Obsidian Advisory.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruta foto FAcebook
Reacția lui Radu Miruță, după moțiunea simplă depusă împotriva sa la Senat: „un subiect inventat”
simion in SUA
Alexandru Muraru cere sancționarea lui Simion pentru denigrarea țării noastre în SUA. „România nu este un sat fără câini”
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii. Este vizat și Ilie Bolojan, ca ministru interimar al Educației
AUR sigla
Partidul AUR a fost amendat pentru nerespectarea GDPR în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025
AUR sigla
AUR anunță un proiect de lege pentru eliminarea impozitului pe prima locuință
Recomandările redacţiei
negoita face declaratii
Prima reacție a lui Robert Negoiță, privind ancheta DNA care îl...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
robert negoita
Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii...
gaze aprinse la aragaz
Profesorul Cristian Păun, despre prețul administrat la gaze: „E o...
Ultimele știri
Scandal în POT: Fost membru o acuză pe Gavrilă că cerea cotizații de 8.000 lei. Președinta partidului: „Să vină cu dovezi clare”
Negoceri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către Kiev, care aruncă în aer discuțiile de pace
Ameninţarea Statului Islamic „a crescut în mod constant”. Teroriștii și-au adaptat metodele și folosesc inteligenţa artificială (UNOCT)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Săgetător. Te reinventezi și spui "da" oportunităților pe care până acum le-ai...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Trailerul oficial al filmului „Michael”, lansat. Jaafar, nepotul lui Jackson, i-a impresionat deja pe fanii...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Răspunsul lui Trump când a fost întrebat de un reporter despre banii primiți pentru filmul "Melania": "Cu...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...