Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea AUR în SUA. Cât ar fi costat o poză cu Trump la Mar-a-Lago

Controversa contractului pentru promovarea AUR în SUA, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, continuă. Firma care a raportat oficial autorităților americane că ar fi încheiat un contract de lobby cu AUR, în valoare de 1,5 milioane de dolari, BGD Legal Consulting, a dat în judecată o altă companie care ar fi promis, fără să se țină de cuvânt, că va facilita întâlniri între lideri ai partidului cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Administrației Trump, printre care chiar președintele. Din plângerea depusă în instanțele americane, mai reiese că BGD Legal Consulting a facilitat interviul lui George Simion pentru NewsMax, din mai 2025. George Simion și Marius Lulea neagă, însă, informațiile prezentate de BGD Legal Consulting în procesul din SUA.

BGD Legal Consulting, firma americană cu care AUR a încheiat un contract de lobby, și despre care Digi24.ro a scris pe larg aici de anul trecut, a avut un proces cu o altă companie de lobby americană: Obsidian Advisory LLC.

Procesul a fost intentat de BGD Legal Consulting pe 5 iunie 2025, potrivit documentelor din instanțele americane.

Subiectul procesului ține tot de promisiuni legate de facilitarea unor întâlniri dintre membri din conducerea AUR și oficiali de rang înalt din Administrația Trump, inclusiv președintele SUA.

Promisiuni de întâlniri cu Donald Trump la Mar-A-Lago, pentru 100.000 de dolari

Din documentele depuse la instanța americană reiese că BGD Legal Consulting a plătit inițial 100.000 de dolari către Obsidian Advisory LLC, dintr-un total stabilit de 500.000 de dolari, pentru a facilita un interviu cu un membru din conducerea AUR și Chris Ruddy, de la NewsMax, dar și o poză cu președintele Donald Trump, la Mar-a-Lago, în weekendul de Paște din 2025.

Potrivit documentelor, Obsidian Advisory LLC a „garantat” pentru BGD Legal Consulting că poate facilita întâlniri cu Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance sau cu secretarul de stat Marco Rubio.

Însă în săptămâna de dinaintea weekendului de Paște din 2025, reprezentanții Obsidian Advisory LLC au transmis reprezentanților BGD Legal Consulting că Donald Trump nu va fi în Florida în acel weekend și că nu va putea ține nicio întâlnire.

„La momentul în care am fost informați că nu va avea loc nicio întâlnire în Florida, delegația AUR deja călătorise în Statele Unite ale Americii, furnizând costuri semnificative în acest sens”, potrivit plângerii BGD Legal Consulting.

În vinerea de dinaintea Paștelui, când ar fi urmat să aibă loc întâlnirile la Mar-a-Lago, firma Obsidian Advisory LLC ar fi transmis că a reușit să obțină o întâlnire între membri AUR și secretarul de stat Marco Rubio, în vinerea respectivă, între 13 și 14, potrivit plângerii BGD Legal Consulting.

„Nu a avut loc nicio întâlnire la Departamentul de Stat. Nu a fost confirmată nicio întâlnire cu secretarul de stat”, se mai arată în plângere.

Ulterior, reprezentanții Obsidian Advisory ar fi promis o altă întâlnire între un oficial american și membri AUR, cu un subsecretar de stat al Departamentului de Securitate Internă.

În același timp, aceștia ar fi promis că Politico va publica un articol despre vizita membrilor AUR în SUA, se mai arată în plângere.

„Articolul promis (..) nu a fost niciodată publicat”, potrivit plângerii citate.

Pentru că BGD Legal susține că Obsidian Advisory nu s-a ținut de cuvânt și nu a faciltiat nicio întâlnire, s-a ajuns la o instanță civilă din SUA.

BGD Legal a arătat că Obsidian Advisory nu a returnat suma inițială de 100.000 de dolari.

Procesul a fost, însă, scos de pe rol, din cauza unor motive tehnice juridice.

BGD Legal Consulting susține că a facilitat AUR un interviu în SUA

Din aceeași plângere reiese, însă, că BGD Legal Consulting a facilitat pentru AUR un interviu cu NewsMax.

În timpul vizitei AUR în SUA de anul trecut, George Simion a avut un interviu cu publicația NewsMax, postat inclusiv pe site-ul personal pe 15 mai 2025.

Potrivit plângerii citate, BGD Legal arată că acest lucru, faptul că Obsidian Advisory nu le-a facilitat celor de la AUR nicio întâlnire, a dus la un prejudiciu de 1.5 milioane de dolari.

Este aceeași sumă care apărea în contractul despre care Digi24.ro a scris pe larg în aprilie 2025.

În același timp, în plângerea citată mai reiese că, dacă firma Obsidian Advisory s-ar fi ținut de promisiune, ar fi fost vorba de alte 3 milioane de dolari în „alte contracte”. Nu este clar dacă este vorba tot de contracte semnate cu AUR.

George Simion: „Nu s-a făcut nicio plată, nici măcar 1 euro”

Contactat de Digi24.ro, Marius Lulea, a cărei semnătură apărea pe contractul inițial dintre AUR și BGD Legal Consulting, a transmis că la el „nu au ajuns astfel de lucruri”.

„Nu am știință de așa ceva. La mine nu au ajuns astfel de lucruri. De aceea mai bine luați legătura cu partidul. Poate sunt lucruri de care eu nu știu. Înainte (n.r. În primăvara anului 2025) nu s-a făcut nicio plată, nu există niciun contract”, a fost reacția lui Marius Lulea.

La rândul lui, George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, susține că „nu s-a făcut nicio plată, nici măcar 1 euro”.

„Nu am făcut nicio plată, nici măcar 1 euro. Aceste acuzații false au mai fost negate și anul trecut de către noi (...) Nu avem niciun contract în vigoare în acest sens, face parte din aceeași campanie de dezinformare din 2025”, a transmis George Simion, pentru Digi24.

Și atunci, în anul 2025, reprezentanții AUR se apărau, susținând inițial că documentul nu există, iar ulterior că ar fi vorba doar de un draft și că nu a fost făcută plata de 1.5 milioane de dolari.

Reprezentantul companiei americane BGD Legal Consulting, într-o reacție furnizată în aprilie 2025, nu nega existența contractului, dar spunea că nu au fost făcute plăți.

Digi24.ro l-a contactat și pe Daniel Delnero, reprezentantul BGD Legal, și a încercat să ia legătura și cu reprezentanții Obsidian Advisory.

