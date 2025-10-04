Cristian Diaconescu a vorbit în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, despre actele de ostilitate ale Rusiei, reprezentate de violarea spațiului aerian al țărilor NATO, afirmând că această atitudine este conștienizată la nivelul decidentului politic al alianței nord-atlantice. De asemenea, consilierul prezidențial a spus în legătură cu acest subiect că „soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power”.

Chestionat cu privire la posibilitatea ca Vladimir Putin să primească o replică din partea UE și NATO după actele de ostilitate ale Moscovei, reprezentate de incursiunea dronelor și avioanelor în spațiul țărilor membre ale alianței nord-atlantice, Cristian Diaconescu a spus că, în opinia sa, „într-o săptămână, două, maxim o lună, veți avea argumentul faptic, decizional, în legătură cu ce urmează să spun. Sigur că este conștienizată această atitudine, la nivelul decidentului politic al alianței nord-atlantice”, a spus Cristian Diaconescu.

„Vor fi luate măsuri care vor completa deciziile politice adoptate de alianță încă din 2014-2016 și anume descurajare și apărare. Deci statele din spațiul euroatlantic sunt conștiente de faptul că dincolo de retorica politică, diplomatică este nevoie chiar de un argument mult mai hotărât”, a adăugat acesta.

„Soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power”

„Deci soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power. Vă dau, oarecum în premieră o serie de exemple - se va numi proiectul Octopus. Această «caracatiță» care va însemna un zid de protecție al statelor nord-atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcarea dreptului internațional”, a precizat consilierul prezidențial”, a explicat Diaconescu.

În ceea ce privește proiectul Octopus, Diaconescu a precizat că „este o decizie ce urmează a fi luată, dar nu există în acest moment, nunațări sau relativizări în legatură cu un astfel de proiect, pot să vă spun că inclusiv din ceea ce facem în cazul administrației prezidențiale, conform competențelor constituționale, în special prin președintele Nicușor Dan, este să avem o proiecție regională cât se poate de clară, deci proiecția forței vreau să spun, în ceea ce privește cooperarea cu Bulgaria, cooperarea cu Turcia la Marea Neagră, în ceea ce privește cooperarea cu statele din partea nordică a flancului estic.

„Omogenitatea reacției militare va fi aceeași. De la Marea Baltică la Marea Neagră”

Potrivit consilierului prezidențial, acest proiect „presupune faptul că la un moment dat, să spunem ca am avea 4 sau 6 avioane de luptă - evident e o discuție ipotetică -, aceste avioane de luptă, de sprijin, din partea statelor contributoare nu vor fi numai în ceea ce privește sprijinirea unor state care până acum au beneficiat de această poliție aeriană, ci a întregului flanc. Acolo unde apar intervenții din afară, repet, care încalcă suveranitatea statelor respective. Omogenitatea reacției militare va fi aceeași. De la Marea Baltică la Marea Neagră”, a subliniat consilierul prezidețial.

Întrebat dacă un avion rusesc cu pilot care ar pătrunde în spațiul aerian al României va fi doborât, Cristian Diaconescu a spus că „este decizia CSAT” une s-a stabilit „un lant de evaluare și de decizii în legătură cu astfel de surse de amenințare.

„Va exista o reacție, desigur, proporțional cu o serie de elemente pe care în mod categoric partea militară le poate lua”, a subliniat acesta.

„În acest moment, Federația Rusă trebuie să știe faptul că și din perspectiva statelor de frontieră, Polonia, Finlanda sunt în proximitatea Rusiei, iar România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, deci aspectul motivațional accidental invocat până acum nu mai reprezintă un argument”, a conchis Diaconescu.

