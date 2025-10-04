Live TV

Exclusiv Cristian Diaconescu, despre dronele rusești: „Soft power-ul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power”

Data actualizării: Data publicării:
drone in zbor
Foto: Profimedia
Din articol
„Soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power” „Omogenitatea reacției militare va fi aceeași. De la Marea Baltică la Marea Neagră”

Cristian Diaconescu a vorbit în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, despre actele de ostilitate ale Rusiei, reprezentate de violarea spațiului aerian al țărilor NATO, afirmând că această atitudine este conștienizată la nivelul decidentului politic al alianței nord-atlantice. De asemenea, consilierul prezidențial a spus în legătură cu acest subiect că „soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power”.

Chestionat cu privire la posibilitatea ca Vladimir Putin să primească o replică din partea UE și NATO după actele de ostilitate ale Moscovei, reprezentate de incursiunea dronelor și avioanelor în spațiul țărilor membre ale alianței nord-atlantice, Cristian Diaconescu a spus că, în opinia sa, „într-o săptămână, două, maxim o lună, veți avea argumentul faptic, decizional, în legătură cu ce urmează să spun. Sigur că este conștienizată această atitudine, la nivelul decidentului politic al alianței nord-atlantice”, a spus Cristian Diaconescu.

„Vor fi luate măsuri care vor completa deciziile politice adoptate de alianță încă din 2014-2016 și anume descurajare și apărare. Deci statele din spațiul euroatlantic sunt conștiente de faptul că dincolo de retorica politică, diplomatică este nevoie chiar de un argument mult mai hotărât”, a adăugat acesta.

„Soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power”

„Deci soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power. Vă dau, oarecum în premieră o serie de exemple - se va numi proiectul Octopus. Această «caracatiță» care va însemna un zid de protecție al statelor nord-atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcarea dreptului internațional”, a precizat consilierul prezidențial”, a explicat Diaconescu.

În ceea ce privește proiectul Octopus, Diaconescu a precizat că „este o decizie ce urmează a fi luată, dar nu există în acest moment, nunațări sau relativizări în legatură cu un astfel de proiect, pot să vă spun că inclusiv din ceea ce facem în cazul administrației prezidențiale, conform competențelor constituționale, în special prin președintele Nicușor Dan, este să avem o proiecție regională cât se poate de clară, deci proiecția forței vreau să spun, în ceea ce privește cooperarea cu Bulgaria, cooperarea cu Turcia la Marea Neagră, în ceea ce privește cooperarea cu statele din partea nordică a flancului estic.

„Omogenitatea reacției militare va fi aceeași. De la Marea Baltică la Marea Neagră”

Potrivit consilierului prezidențial, acest proiect „presupune faptul că la un moment dat, să spunem ca am avea 4 sau 6 avioane de luptă - evident e o discuție ipotetică -, aceste avioane de luptă, de sprijin, din partea statelor contributoare nu vor fi numai în ceea ce privește sprijinirea unor state care până acum au beneficiat de această poliție aeriană, ci a întregului flanc. Acolo unde apar intervenții din afară, repet, care încalcă suveranitatea statelor respective. Omogenitatea reacției militare va fi aceeași. De la Marea Baltică la Marea Neagră”, a subliniat consilierul prezidețial.

Întrebat dacă un avion rusesc cu pilot care ar pătrunde în spațiul aerian al României va fi doborât, Cristian Diaconescu a spus că „este decizia CSAT” une s-a stabilit „un lant de evaluare și de decizii în legătură cu astfel de surse de amenințare.

„Va exista o reacție, desigur, proporțional cu o serie de elemente pe care în mod categoric partea militară le poate lua”, a subliniat acesta.

„În acest moment, Federația Rusă trebuie să știe faptul că și din perspectiva statelor de frontieră, Polonia, Finlanda sunt în proximitatea Rusiei, iar România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, deci aspectul motivațional accidental invocat până acum nu mai reprezintă un argument”, a conchis Diaconescu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Digi Sport
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tren pasageri-ucraina-octombrie 2025
Rușii au atacat cu drone un tren de pasageri din Sumî: cel puțin 30...
donald trump da noroc cu nicusor dan
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor...
atac-israel
Israelul continuă ofensiva în Gaza, deși Donald Trump a cerut oprirea...
Imagine aeriană din Praga
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe...
Ultimele știri
Incident armat la Nisa. Două persoane au fost ucise iar mai multe au fost rănite
Noi restricții de circulație, timp de șase luni, pentru refacerea Planșeului Unirii. Băluţă: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
Mircea Abrudean (PNL): „Alegerile din Capitală ar trebui făcute cât mai repede”. Ce spune de un candidat comun al Coaliției
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
calatori pe un aeroport din franta
Aeroportul din Munchen a fost închis a doua oară după apariția unor drone suspecte
Aleksndr Dughin.
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
conserve
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene
Delta, sistem de comanda ucrainean
Tehnologia din Ucraina devenită platforma principală de comandă în exercițiile NATO: unele componente sunt găzduite în afara țării
A military strike drone attacks an industrial oil refinery engulfed in fire and thick puffs of black smoke
Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Adevărul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playtech
Când poate asociația de proprietari să îți taie căldura sau apa. Care sunt prevederile legii
Digi FM
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani
Digi Sport
Câți bani cere Ioana, soția lui Gabi Tamaș, pentru o ședință de pilates
Pro FM
Ce spune Theo Rose despre cei care nu au crezut în relația ei cu Anghel Damian: „Nimănui nu-i pasă cu...
Film Now
Sarah Jessica Parker vorbește într-un interviu rar despre finalul „And Just Like That…”: Uneori este cel mai...
Adevarul
Arsenalul nuclear al SUA este învechit și modest în raport cu cel al Rusiei și Chinei, avertizează un raport...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
Prinţul William va îndeplini diferit rolul de rege: Cred că pot afirma că schimbarea se află pe agenda mea
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Un duo mamă-fiică rar văzut în public. Robin Wright și Dylan Penn, de mână la un eveniment de modă în Paris
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...