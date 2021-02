Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat vineri, la Digi24, tensiunile din coaliția de guvernare. Pîrvulescu este de părere că o remaniere guvernamentală nu va avea loc în acest moment, însă spune că întrebarea cea mai importantă nu este cât va rezista un ministru în funcție, ci cât va rezista actuala coaliție de guvernare. Politologul a explicat mizele pe care le are fiecare partid, în perspectiva anului electoral 2024.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Am văzut deja că au existat câteva probleme legate de comunicare. Nu este neapărat exagerat că ministrul își dorește acest lucru, însă la noi s-a stabilit altfel. O regulă a fost înainte de formarea acestui guvern și nu poți să schimbi modul în care funcționează un sistem bine pus la punct, pentru că vaccinarea fucționează”, a comentat politologul intenția ministrului Voiculescu de a-și asuma comunicarea campaniei de vaccinare, motiv care a dus la un conflict cu Valeriu Gheorghiță.

„Nu cred că este vorba de o problemă personală între ministru și prim-ministru, nici între ministru și cei care coordonează vaccinarea, ci cred că este o chestiune care ține de strategiile privind alegerile din 2024. Noi ne-am obișnuit că odată ce se termină o campanie electorală începe cealaltă. Domnul Voiculescu este un apropiat al unui posibil candidat în 2024, domnul Dacian Cioloș. Și cred că problemele pe care le vedem în comunicarea dintre miniștrii USR PLUS și Guvern, pentru că nu este singurul, mai sunt și alte ministere cu probleme de comunicare, țin de acest lucru”, susține Cristian Pîrvulescu.

Acesta este de părere că USR PLUS vrea să își facă imagine în interiorul Guvernului pentru a-și conserva un electorat „volatil”. Problemele de comunicare ar putea fi rezolvate de președinte sau de premier, mai spune Pîrvulescu.

„Cred că USR PLUS încearcă să își facă o imagine în interiorul Guvernului, încercând să își conserve un electorat care este un electorat foarte sensibil, foarte volatil și atunci transmite aceste mesaje în acea direcție. Nu cred că în acest moment sunt elemente care să îi facă pe cei dela USR PLUS să renunțe la un ministru. Ar fi o slăbiciune. Este o problemă de comunicare în interiorul coaliției și ea va fi remediată fie printr-o intervenție mai energică a președintelui care să preia controlul și să facă comunicarea mult mai structurată sau prin asumarea de către prim-ministru a atribuțiilor pe care constituțional le are, dar pe care încă nu le-a asumat.”

Politologul consideră că o remaniere nu va avea loc acum, însă cu cât ne apropiem de anul 2024 și de cele patru runde de alegeri din acel an, cu atât o ruptură în coaliție va fi mai evidentă.

„Cum ar arăta acum o remaniere guvernamentală? În primul rând pentru USR PLUS. Acest partid care a avut performanțe mediocre la alegerile parlamentare încearcă acum să își consolideze imaginea și să o consolideze în raport cu PNL. Întreabrea pe care ne-o punem acum nu este câtă vreme rezistă Voiculescu în minister, ci cât va rezista această coaliție. Când se va rupe coaliția? Iar acum vedem elementele care ar putea duce ulterior la ruperea coaliției. Eu cred că 2022 sau 2023 vor fi ani în care se va decide dacă această formulă va merge până la capăt. PNL are tot interesul să meargă până la capăt și UDMR la fel, dar se vor uita către alegerile din Ungaria de anul viitor. Dar USR PLUS are o problemă importantă legată de înrădăcinarea partidului. Participarea la guvernare va fi un element suficient pentru asta? S-ar putea ca unii să creadă că nu și să propună ieșirea de la guvernare. Nu cred că în an de criză pandemică și economică se va întâmpla asta, dar în 2023 nimeni nu poate garanta că va rezista”, susține Cristian Pîrvulescu.

Editor : R.K.