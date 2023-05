Csoma Botond: Mandatul UDMR este același. Când se vor relua negocierile, vom participa

Mandatul UDMR la guvernare a rămas acelaşi şi când se vor relua negocierile, reprezentanţii formaţiunii vor participa la discuţii, a declarat, luni, liderul deputaţilor Uniunii, Csoma Botond.

„Din câte am înţeles, negocierile sunt suspendate. Nu pot să vă dau detalii, că nu avem despre ce să discutăm, despre un nou mandat. Negocierile au fost suspendate. Când se vor relua aceste negocieri, vom participa din nou la negociere. (...) N-am ce să vă spun aici, pentru că nu ştiu efectiv. Mandatul nostru este acela, participăm la negocieri şi vom vedea. Nu s-a schimbat nimic”, a afirmat Csoma Botond la Parlament, potrivit Agerpres.

El a menţionat că nu poate da detalii despre ministere pentru că nu s-a luat nicio decizie şi că PSD şi PNL nu au transmis când vor putea fi reluate aceste negocieri.

„Vom participa. Am luat decizia de a participa în continuare la aceste negocieri şi vom vedea”, a adăugat Csoma Botond.

Liderul deputaţilor UDMR a arătat că se ştie despre problemele semnalate de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

„În principiu, suntem de acord cu această declaraţie, pentru că nu poate să aibă coaliţia alte priorităţi decât acele priorităţi care există şi în societate şi trebuie să luăm anumite măsuri. Deci, din acest punct de vedere, nu pot să spun că nu pot să fiu de acord cu ce a declarat domnul Ciolacu. Sigur că am ştiut şi de salariile profesorilor, şi de pensiile speciale, nu sunt nişte probleme, deja persistă de ceva timp, dar în principiu pot să fiu de acord că nu poate să existe alte priorităţi pentru coaliţia de guvernare faţă de priorităţile pe care le are şi societatea în general. (...) Am avut un protocol privind rotativa, care nu e de ieri, nu e de alaltăieri, era vorba că până la sfârşitul lunii mai trebuie să se producă această rotativă”, a spus Csoma Botond, care a precizat că nu doreşte să intre în polemica dintre PSD şi şi PNL.

Potrivit acestuia, „problemele spinoase”, respectiv salariile profesorilor şi pensiile speciale, nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta.

„Dacă mergem pe declaraţia dânsului (Marcel Ciolacu - n.r.) şi negocierile sunt suspendate, până în momentul în care găsim o rezolvare la aceste probleme, poate că vor dura. Nu ştiu să vă spun exact, dar nu cred că vom reuşi să le rezolvăm foarte rapid.”

Întrebat dacă a fost informat că PNL cere Ministerul Dezvoltării, el a confirmat: „Da, am fost informaţi”.

„Vom sta la masă şi vom negocia şi vom vedea”, a mai afirmat deputatul.

El a mai precizat că UDMR doreşte păstrarea acestui portofoliu: „Da. Asta pot să vă spun. Sigur, în legătură cu toate ministerele pe care le-am condus noi, am spus - şi ne menţinem declaraţia - că noi considerăm că ne-am făcut bine treaba şi nu există niciun motiv justificat, obiectiv, ca să scadă rolul nostru în această această guvernare. Sigur că dorim să păstrăm aceste ministere, dar nu vreau să mă ante-pronunţ pe anumite negocieri care în acest moment nu au loc”.

Csoma Botond nu crede că România se îndreaptă spre o criză politică, guvernamentală.

„Nu cred. În acest moment, eu nu văd o criză guvernamentală. Problema principală e să găsim o rezolvare, totuşi, a acestor probleme pe care le avem - cu pensiile speciale, cu salariile profesorilor, cu salariile din sistemul public, de exemplu. (...) Sigur, dacă luăm o decizie să avem un guvern mai simplu, cu mai puţine ministere, sigur că putem discuta. (...) Dar asta nu înseamnă că numai UDMR pierde din chestia asta, că la nivel principal nu pot să faci guvernul să fie mai suplu şi numai un anumit partid politic să aibă mai puţine ministere. Cred că şi alţi parteneri de coaliţie, dacă mergem pe această idee, să avem mai puţine ministere, fiecare trebuie să aibă mai puţin. (...) Eu nu cred că e foarte sănătos ca în acest moment să ne ocupăm în coaliţie de rotativă şi în acelaşi timp societatea să fie în fierbere - că acesta e adevărul”, a subliniat liderul deputaţilor UDMR.