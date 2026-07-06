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Csoma Botond spune că Nicușor Dan a devenit „prea mult jucător” și l-a întrecut chiar pe Traian Băsescu: „A trecut peste o linie roșie”

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să iasă din pasivitate şi să ajute la formarea unui nou Guvern a declarat la RFI liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, care observă că, prin ultima desemnare de premier, şeful statului a devenit chiar mai jucător decât Traian Băsescu.

Csoma Botond ar vrea o implicare mai activă a preşedintelui Nicuşor Dan în formarea unui nou Guvern.

„Ar trebui în continuare să contribuie cumva, prin competenţele pe care le are, să avem o majoritate. Nu cred că ar trebui să se retragă în Palatul Cotroceni şi să stea acolo şi să aştepte ca partidele să vină. Eu cred că ar trebui să contribuie şi dânsul ca această majoritate să se contureze cumva", spune Csoma Botond, citat de News.ro.

Întrebat dacă i se pare că Nicuşor Dan joacă în acest moment corect, liderul deputaţilor UDMR a răspuns: „În acest moment, cred că domnul Nicuşor Dan este un pic pasiv, nu cred că intervine foarte mult în jocul politic, dar prin desemnările anterioare sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roşie, dacă vreţi, în privinţa jocului politic, a devenit un preşedinte prea mult jucător, să spun aşa, l-a întrecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o”.

Csoma Botond îi cere lui Nicuşor Dan să iasă din pasivitate.

„Eu sper ca domnul preşedinte să nu mai repete acea greşeală pe care a făcut-o atunci, cu a doua desemnare, prin persoana domnului Veştea, dar nici soluţia nu este ca dânsul să rămână pasiv şi să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte şi cumva să contribuie să mergem în acea direcţie, să avem o majoritate şi să discute cu liderii politici, chiar şi într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal, prevăzut de Constituţia României”.

Editor : A.P.

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