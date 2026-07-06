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A fost câștigat premiul de peste 4 milioane de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române. Unde s-a jucat biletul norocos

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bile loto
Foto: Profimedia
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Premiul de categoria I în valoare de 4,074 milioane de lei la tragerea Noroc de duminică a fost câştigat, a anunţat, luni, Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Covasna.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 28.165 de câştiguri în valoare totală de peste 6,54 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este un report în valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro) iar la Super Noroc un report în valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

Editor : A.P.

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