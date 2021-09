CTP, despre conferința lui Dan Barna: M-au înfiorat aceste aplauze! Un gest de pe vremea lui Ceaușescu. Ce aplaudați, măi, oamenilor?

Cristian Tudor Popescu a comentat luni seara, la Digi24, conferința de presă susținută de Dan Barna, conferință în care a anunțat demisia miniștrilor USR PLUS din guvern. „M-au înfiorat aceste aplauze! Înainte ca vorbitorul Barna să deschidă gura, toată lumea prezentă acolo, parlamentarii USR PLUS au aplaudat” a spus gazetarul. „Ce aplaudați, măi, oamenilor, măi?”, întreabă CTP, care numește actuala criză politică un „bâlci sterp și stupid”.

Cristian Tudor Popescu: Ați spus că o să comentez la cald. Nu știu ce este cald în tot cea am văzut, cu excepția, poate, a aplauzelor. Aplauzele care ridică temperatura aerului. M-au înfiorat aceste aplauze! Înainte ca vorbitorul Barna să deschidă gura, toată lumea prezentă acolo, parlamentarii USR PLUS au aplaudat. Înainte să spună o singură vorbă domnul Barna. Ce aplaudau?

Vasăzică, acum acești miniștri ai USR PLUS părăsesc guvernul și declanșează în mod oficial, să spunem, din acest moment, criza politică.

Prin schimbarea configurației politice a guvernului, trebuie să treacă prin Parlament noul guvern, ceea ce echivalează cu o moțiune de cenzură. Guvernul trebuie să fie votat în Parlament.

Încă o dată. Acești oameni, oamenii noi ai politicii românești, cum s-au prezentat și cum au fost votați, acești oameni, uitați-vă la ei cum aplaudă. Ce aplaudați, măi, oamenilor, măi? Ce aplaudați?

Ăsta este un gest de pe vremea lui Ceaușescu. Aplaudați faptul sumbru, trist ce s-a întâmplat acum, ieșiți din guvern, urmează o perioadă de instabilitate politică atunci când numărul celor internați la ATI crește de la o oră la alta, când facturile la energie cresc în același ritm, când toate prețurile cresc? Oamenii ăștia aplaudă.

Au fost prezentate „realizărili” miniștrilor USR PLUS. Ar mai trebui adăugată o realizare, nu știu de ce a lăsat-o deoparte domnul Barna, două, de fapt.

„A u reușit să se discrediteze prin punerea semnăturilor lor alături de cele ale AUR”

Deci, au reușit să se discrediteze prin punerea semnăturilor lor alături de cele ale AUR. Au reușit să se discrediteze în ochii suporterilor, în ochii susținătorilor, votanților lor civilizați, europeni, raționali și de bun simț.

Mai sunt și alți votanți ai USR PLUS. Aceia vor merge cu ei până în pânzele albe. Dar prima categorie, după părerea mea, este acum șocată, dezamăgită de tot ceea ce a văzut.

De ce era nevoie? Vă întreb. Iată, au ajuns să plece din guvern. De când a început această criză, am spus, vă amintiți, am discutat chiar vineri seara... Spuneam că soluția corectă - nu se putea obiecta la ea, a USR PLUS -, era ca de la bun început să facă ce au făcut acum. Adică să plece din guvern - „domne, noi nu mai putem continua. În aceste condiții, avem dreptul să demisionăm în bloc din guvern”.

Asta fac acum, dar între timp și-au pus semnăturile alături de AUR. În felul acesta au legitimat, au validat acest partid periculos pentru România, acest partid antieuropean, pe care l-au validat. Până acum, el era izolat în Parlament, și acum a fost validat în mod gratuit și stupid, pentru că tot au ajuns acum, iată, să-și depună demisiile, ceea ce puteau să facă de la bun început.

Cine este acest partid pe care l-au validat cei de la USR PLUS, și ce spune partidul ăsta despre USR PLUS? Păi, a declarat președintele respectivului AUR acum câteva ore - „Nu vrem să ne unim cu USR PLUS, pentru că ei sunt „Satana”, „noi suntem cu Dumnezeu”. „Ei sunt Satana, noi suntem cu Bucureștiul, ei sunt cu Bruxelles-ul”. Asta au declarat cei de la partidul alături de care și-au pus semnăturile în mod prostesc și gratuit cei de la USR PLUS.

„D acă ar fi să fie consecvenți, ceea ce nu au fost până acum, trebuie să meargă USR PLUS la alegeri anticipate”

Aceste realizări văd că nu au fost menționate de către domnul Dan Barna.

Acum, dacă ar fi să fie consecvenți, ceea ce nu au fost până acum, trebuie să meargă USR PLUS la alegeri anticipate. Nu mai încape altă soluție în aceste condiții. Vasăzică, ce să urmeze? Un guvern minoritar condus de Florin Cîțu? Pentru că Klaus Iohannis nu poate să îl înlăture acum pe Florin Cîțu.

Aici e ca într-un joc de cărți. Miza s-a mărit cu fiecare zi a acestui bâlci sterp și stupid. Dar miza politică s-a mărit de fiecare dată. Și acum ce să facă Iohannis? Să-l dea afară pe Cîțu? Păi, vă dați seama că ar urca în stele USR PLUS, partidul care cu 15% dă peste cap premierul. Nu poate să facă așa ceva. L-a susținut pe Cîțu, o să-l susțină în continuare. Ce să facă? Guvern minoritar?

Vasăzică, în perioada crâncenă care urmează acum, vom avea un guvern minoritar, un guvern cu un premier puternic compromis, și în general cu un partid puternic compromis în acest scandal. Dacă s-ar face în clipa de față aleceri... Știți celebra întrebare de sondaj, „dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare...”. Ei bine, dacă ar avea, în acest moment coaliția, fostă, defunctă nu ar mai putea să facă majoritate. Dacă ar avea loc alegeri, PNL plus USR PLUS și UDMR nu ar mai avea majoritatea.

Această coaliție a fost votată, electoratul a trimis această coaliție la guvernare. În clipa în care au plecat cei de la USR PLUS, iată, coaliția nu mai există. Nu pot să guverneze de unii singuri cei de la PNL. Prin urmare, normal, dacă mai poate fi ceva normal în tot acest grotesc, este, la un an după alegeri, să avem alegeri anticipate. Cîțu este menținut în funcție, o dată, de două ori de către Iohannis, se merge la alegeri anticipate și vedem acolo ce rezultă.

În orice caz, câștigătorii a ceea ce am văzut, câștigători clari, sunt PSD și AUR.

Editor : L.C.