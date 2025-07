Europarlamentarul USR Dan Barna a explicat, în cadrul emisiunii „În fața ta”de la Digi24 faptul că Ilie Bolojan are „forța politică și înțelepciunea” să facă reformele pe care și le-a asumat de la preluarea funcției de premier.

„Da și o spun cu experiența anterioare guvernări cu USR în care am fost vicepremier. Cred că Ilie Bolojan are forța și politică și înțelepciunea să facă aceste reforme”, a răspuns fostul președinte al USR, întrebat dacă are încredere în capacitatea lui Ilie Bolojan de a face reformă.

Europarlamentarul USR susține că țara noastră, de-a lungul istoriei, a demonstrat că poate face performanță în momentul în care este condusă de un lider. De asemenea, Dan Barna l-a criticat pe fostul președinte pentru absența din cel de-al doilea mandat la Palatul Cotroceni.

„România în toată istoria ei a performat în momentul în care a existat leadership. Suntem încă, poate și politic, o națiune patriarhală. Națiune care dacă liderul trage de cârmă și duce țara într-o direcție, sistemul la modul generic, îl urmează. S-a văzut ce s-a întâmplat când nu am avut leadership, fostul președinte în al doilea mandat s-a decis să fie turist și nu am fost nicăieri din foarte multe puncte de vedere și spun asta comparând cu Bulgaria”.

Întrebat cine este liderul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, fostul președinte USR a expliacat că intern este actualul premier: „Intern, pe ce trebuie să facă Guvernul, liderul este Ilie Bolojan.

