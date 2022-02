CTP, după întâlnirea liderilor PMP cu George Simion: Domnule Diaconescu, nu vă e rușine de ce ați făcut?

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre întâlnirea dintre membrii de conducere ai PMP și George Simion. Gazetarul a avut un dialog fără menajamente cu Cristian Diaconescu. „Nu vă e rușine de ce ați făcut?”, l-a întrebat CTP pe politician.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: O combinație politică, puțin, sau greu de anticipat acum câteva săptămâni. Domnul Diaconescu de la PMP, fost ministru de externe, la aceeași masă cu Simion de la AUR, discutând despre colaborarea dintre cele două partide, ba chiar o eventuală fuziune.

Cristian Tudor Popescu: Da, a fost o imagine... trebuie să recunosc că m-a făcut să tresar puțin. Eu nu credeam că mai pot tresări la ceva, cu toate că definesc meseria de gazetar prin cuvântul „tresărist”. Asta-i meseria gazetarului, să tresară, acolo unde ceilalți nu văd nimic deosebit.

Da... e o imagine... Vă plac comentariile de politică externă ale domnului Cristian Diaconescu?

Claudiu Pândaru: De multe ori a fost o voce rațională, pricepută chiar, cu analize pertinente...

Cristian Tudor Popescu: A fost ministru de externe al României. A fost colegul meu, la școala generală nr. 86. Am fost colegi. E mai mic decât mine cu câțiva ani. Se uita la noi, cei mai mari, cum jucam tenis în curtea școlii.

„Este unul dintre foarte puținii politicieni pe care nu i-am disprețuit”

Este unul dintre puținii, foarte puținii, dintre extrem de foarte puținii politicieni pe care nu i-am disprețuit.

Acum, însă, ce să spun? Știam că domnului Diaconescu îi plac bordelurile, dar nu credeam că se duce chiar la AUR.

Claudiu Pândaru: E o metaforă asta... Știți că va trebui să vă atrag atenția asupra acestei acuzații...

Cristian Tudor Popescu: Nu! Nu, luați-o cum vreți.

Deci nu credeam că se va duce chiar la AUR.

Ca să faci așa ceva?... Acest partid, această... cum i-am spus – formațiune tumorală -, nu a fost, prin șeful șău, domnul acesta, G Simion, nu a fost acceptată, a fost ținut G Simion pe holuri la Madrid, să zgrepțene la ușă, la reuniunea partidelor extremiste din Europa. Naționalist-extremiste din Europa.

Nu e vorba aici de dreapta europeană, mare... blocul popular european. Nici partidele extremiste din Europa nu l-au primit.

În schimb, dacă nu l-au primit la Madrid, domnul Simion se lipește acum cu domnul Diaconescu. Tot timpul caută... Este ca un abțibild domnul Simion. El se duce și se lipește pe câte ceva. El, fiind bidimensional, personajul, n-are a treia dimensiune, e bidimensional, e un abțibild de plastic.

Și atunci își caută un suport, mereu, pe care să se lipească.

S-a dus la Cugir, partidul AUR. Oamenii ăia care fac grevă acolo, manifestează, au problemele lor cu salariile, revendicări... Imediat s-a dus AUR-ul „Am venit noi, rezolvăm, suntem cu voi”.

Din fericire, muncitorii serioși de la Cugir, i-au trimis după semințe, pe AUR.

Acum, aud că spune același G Simion „rezolvăm acum cu RCA-ul”. Că nu mai pot românii cu RCA-ul și „rezolvăm noi cu RCA-ul”.

Deci mereu se încearcă... facturile la energie, acum nu prea mai au succes cu vaccinarea.

Claudiu Pândaru: Se urcă pe orice val, subiect, care este în imediata apropiere a interesului cetățenilor...

„Cum poți să spui că intri în Parlament cu ajutorul AUR? Pe ușa din dos?”

Cristian Tudor Popescu: Exact! Încercând să mai ciugulească ceva. Și consideră acum că din firma asta, din PMP, se mai poate scoate ceva. Un câștig, oarece.

Asta face domnul Simion, dar ce face domnul Cristian Diaconescu. Un politician pe care până acum nu l-am disprețuit.

Deci, spune că n-au intrat în Parlament, așa, ca și cum li s-ar fi întâmplat o nenorocire, o nedreptate. Nu au intrat în Parlament pentru că nu i-au votat oamenii. Asta este... N-au fost votați și n-au intrat.

Și vor intra acum, cum însă? Cumpărând domnul acesta, Cristian Diaconescu, 14 inși, parlamentari, de la grupul AUR, care cică au avut o iluminare peste noapte, și vor să intre la PMP. Ca să aibă și să fie PMP-ul în parlament.

Păi, cum poți să spui așa ceva? Un om pe care îl credeam serios. Cum poți să spui că intri în Parlament cu ajutorul AUR? Pe ușa din dos? Cu 14 inși importați de acolo?

Și când faci asta? Cu câteva zile înainte de congresul acestui PMP, în care ești la cuțite cu concurentul Eugen Tomac.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Este acolo o luptă directă, de câteva luni. Cei doi politicieni se luptă pentru controlul partidului...

Cristian Tudor Popescu: Da, dar am mai văzut asta foarte recent. Am văzut spectacolul pe care l-am numit „Congresul maimuțelor” de la PNL, nu mai departe de câteva luni în urmă. Am mai văzut asta.

Apropo, de domnul Tomac. Ce spune partenerul domnului Cristian Diaconescu? Cu care vrea să fuzioneze, nu? Ce spune domnul G. Simion, în legătură cu domnul Tomac?

Zice așa: „AUR face alianță doar cu românii, și, în rest, noi nu vrem să cooperăm în viitorul guvern cu un PMP condus de Tomac!

AUR nu face alianță decât cu românii...

„Acest G. Simion spune că noi nu facem alianță decât cu români... Cu Tomac, nu”

Bun! Eu nu sunt un exeget al domnului Eugen Tomac, nu știu exact să-l descriu, nu-l cunosc, dar să spui că nu e român... Cine spune asta? Domnul G. Simion cu „Basarabia e România”. Da? Care e marele militant pentru unire. Păi, domnul Tomac este un român născut în Ozernoe, o localitate din Basarabia de sud, unul dintre celei trei județe – Ismail, Cahul și Bolgrad, care au fost luate de Rusia în 1878, după războiul de independență, și acum aparțin Ucrainei. Este o localitate la câțiva pași de granița românească, deci Eugen Tomac face parte din minoritatea românească din Ucraina. A venit în România la17 ani, și și-a desfășurat viața și activitatea de atunci, aici, în România.

Și acest G Simion spune că noi nu facem alianță decât cu români... Cu Tomac, nu.

Poate înțelege domnul Diaconescu. Eu nu am suficientă experiență diplomatică, în materie de politică externă, de chestiuni de genul ăsta... Înțelege domnul Cristian Diaconescu cu siguranță foarte bine ce zice domnul Simion.

Cristian Diaconescu, președinte PMP: Bună seara! Nu este vorba de o replică. Doar o singură chestiune de clarificat. Domnul Simion ne-a comunicat faptul că sunt o serie de parlamentari care, cum spun ei, nu se mai regăsesc în partidul AUR, pentru că nu le împărtășesc valorile, și care ar dori să se alăture partiului Mișcarea Populară.

Pentru că pentru mâine s-a hotărât, sau, mă rog, s-a organizat un congres prin care se încearcă schimbarea conducerii PMP, o chestiune absolut democratică, i-am spus domnului Simion că comunice această ofertă partidului. Pentru că președintele nu are mandat și în niciun caz nu poate intra într-o formulă de negociere. Oricum, pe acest subiect nu s-a negociat nimic. Și l-am invitat să vorbească direct colegilor mei care se aflau în ședință cu noi. Aveam un Consiliu Național, nu era statutar, dar erau totuși colegi adunați. Nu era statutar, pentru că grupul care organiza debarcarea președintelui nu a asigurat acest statut.

Iar domnul Simion a intrat și le-a spus același lucru celor din partid, urmând ca în zilele următoare, în funcție de rezultatul congresului, partidul să decidă încotro se duce.

Nu este nicio negociere, nicio discuție, și nici un angajament al meu.

„I-ați făcut un serviciu în felul ăsta acestui lider al unui partid extremist, un lider violent, un lider agresiv fizic”

CTP: Domnule, Cristian Diaconescu, nu credeți că domnul Simion, prin simplul fapt că a stat de vorbă cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră că ați împărtășit acolo idei și sentimente, conform statutului UTC, este de mare folos asta domnului Simion în disperata sa încercare de a se legitima? Lipindu-se de tot felul de suporturi, spuneam, ca un abțibild, și că i-ați făcut un serviciu în felul ăsta acestui lider al unui partid extremist, un lider violent, un lider agresiv fizic? Știți toate acestea. De aceea vă întreb. Sunteți conștient de ceea ce ați făcut?

Crisitan Diaconescu: Domnule Popescu, Asta e o decizie pe care urmează să o aibă, în ce măsură evaluează ceea ce dvs spuneți, partidul, în perioada următoare. Cinci organizații de la PMP, și ce coincidență, șefii lor sunt între cei care conduc grupul de inițiativă pentru schimbarea conducerii actuale a partidului. Aici vreau să fac o paranteză... deja sunt acționați în judecată, adică nu improvizez acum. Am acționat în judecată pentru că actele sunt ilegale. Deci, 5 șefi de organizații sunt deja de facto la AUR. Deci au făcut deja judecățile de valoare.

CTP: Domnule ministru Diaconescu. Decizia de a avea o întâlnire, de a avea un dialog politic, a fost luată de către dumnevaostră, până să hotărască partidul. Dumneavoastră, împreună cu niște colegi, fără să consulați partidul, ați avut această întâlnire cu domnul Simion.

Crisitan Diaconescu: Nu este adevărat. Au fost consultați colegii, care, știți ce au spus? Să ne dovediți că într-adevăr domnul Simion este serios în intenții.

Claudiu Pândaru: Care este de fapt poziția dumneavoastră? Vreți dumneavoastră, personal să stați la aceeași masă să semnați un acord cu domnul Simion?

„Față de solicitarea domnului Simion, i-am auzit după aceea pe colegii mei, fiind foarte bucuroși”

Cristian Diaconescu: În condițiile în care nu mai sunt președintele partidului, eu nu am cum să stau la masă și nu semnez nimic. În condițiile în care am responsabilitatea partidului, și există o astfel de solicitare, sigur, întâi consult membri de partid. Aici nu este vorba de judecăți personale. Repet, față de solicitarea domnului Simion, i-am auzit după aceea pe colegii mei, fiind foarte bucuroși.

Claudiu Pândaru: Deci, dumneavoastră ca politician nu aveți nicio părere?

Cristian Diaconescu: Eu sunt judecat acum în contextul acestui partid. Și în contextul acestui partid, v-am răspuns. În legătură cu părerile mele personale, eu nu mă desmint sub nicio formă. De la tot ce-am spus, tot ce-am susținut, și tot ce am pus pentru această țară în ceea ce privește... mă rog... tot ceea ce s-a întâmplat.

„Nu ați fost un politician oarecare. Nu vă e rușine de ce ați făcut, cât de cât?”

CTP: Atunci, dați-mi voie să vă pun o întrebare, cu un caracter mai degrabă personal. Având în vedere că nu ați fost un politician oarecare pentru mine în toți acești ani... Atât vreau să vă întreb: Dacă nu vă e rușine de ce ați făcut, dacă nu aveți acest sentiment, cât de cât?

Cristian Diaconescu: Nu! Dumneavoastră mă judecați într-o relație personală pe care o cunoașteți foarte bine. Eu, ce vă spun, este că sunt președintele unui partid, și am responsabilitatea să țin seama de ceea ce ei doresc într-un partid, câtă vreme îl conduc. Când nu o să-l mai conduc, atunci o să discutăm strict pe baze personale.

Claudiu Pândaru: În cazul în care rămâneți în continuare președinte al partidului, veți rămâne președinte al PMP și dacă partidul hotărăște să facă o alianțăcu AUR? Aici e o decizie personală...

Cristian Diaconescu: O alianță cu AUR, așa cum arată acum AUR, nu!

Claudiui Pândaru: Și atunci de ce ați chemat AUR la discuții și la negocieri.

Cristian Diaconescu: Nu am am chemat AUR la discuții și negocieri.

CTP: Cum, domne, n-ați discutat? Am văzut imaginile pe net, în care anunțați că intră domnul Simion, „am discutat eu cu el”, vă anunțați colegii, așa spuneți.

Cristian Diaconescu: Da! Exact. Asta înseamnă că nu am chemat AUR la negocieri, pentru că asta ar fi o decizie instituțională. A venit un șef de partid care a oferit ceva. Și am spus că eu nu sunt în măsură „să-ți negociez o astfel de ofertă”. Este vorba de niște oameni care spun că vor să se regăsească într-un alt partid conservator, „te rog să comunici partidului”.