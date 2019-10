CTP, la Digi24, despre negocierile lui Orban: ALDE i-a pus 12 condiții, mai bine îl înjura direct. Iar USR are idei puține dar fixe

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre negocierile dintre Ludovic Orban și partidele parlamentare în vederea sprijinirii pentru învestirea noului guvern condus de liderul PNL. Gazetarul a remarcat condițiile ALDE, puse „pe masă” de Călin Popescu Tăriceanu: „I-a pus 12 condiții. Mai bine îl înjura direct”. CTP a scos în evidență și lucrurile grave care se întâmplă în acest timp, când „un guvern nu există”, iar „unul este mort” - pădurari uciși, medici care nu își pot da rezidențiatul...

Cristian Tudor Popescu: De câțiva ani încerc acest sentiment al limitei, adică cât de sus se mai poate merge cu ridicolul, cu grotescul, cu absurdul în țara asta. De fiecare dată, răspunsul este că nici cerul nu e limitat, nici cerul nu poate opri așa ceva.

Uitați-vă în ce situație situație ne aflăm acum. ALDE a pus 12 condiții. 12 condiții guvernului Orban ca să-l sprijine. Lui Ludovic Orban, guvernul nu știm deocamdată cum arată.

12 condiții... Mai bine îl înjura direct pe Ludovic Orban. Da? Între care: „să fie neapărat monocolor, că dacă nu... fără susținere. Să fie listată la bursă Hidroelectrica”. Da, sunt probleme... „Să nu care cumva să intre la guvernare partidul lui Petrov”. Aici, o mică paranteză. Este aberant, cu Petrov. Am văzut și eu PMP-ul ăsta. Sunt acolo tot felul de băieți și fete care au în jur de 30 de ani. Ce treabă au oamenii ăștia – or fi buni, or fi răi, nu știu, nu-i cunosc -, cu trecutul lui Băsescu și cu Securitatea?

Ce treabă pot să aibă? De ce să arunci asupra lor, asupra acestor tineri politicieni care încearcă și ei ceva, de ce să arunci umbra asta imensă și murdară a lui Băsescu? Este absolut incorect.

După care vin ăștia, maghiarii, care au treburile lor cu alegerea primarilor la care nu renunță, vine USR-ul care are idei puține dar fixe... Deci toată lumea are ceva de cerut – anticipate, secția specială...

Ce se întâmplă în aceste momente? N-avem ce relata? Ba avem ce relata - ce se întâmplă cu medicii, cu tinerii absolvenți de Medicină care nu pot să-și dea rezidențiatul, ca să își facă meseria la maximum.

Ce soluție găsește premierul desemnat? A apărut un student la medicină, un absolvent, care a spus „Niciodată în viața mea nu mi-am dorit să dau un examen, cum îmi doresc să-l dau pe ăsta”. Și ce-i oferă domnul premier desemnat? „Examenul de rezidențiat nu e necesar, că dacă ai absolvit facultatea, se cheamă că ești medic, și, de fapt poate fi desființat”. Oamenii ăștia se roagă de stat, de guvern - „Vrem să dăm examen!”, și vine premierul desemnat și spune „Mai bine îl desființăm!”.

„Până să tăiem salarii și pensii, tăiem examene!”. Asta face domnul premier desemnat.

În acest timp, în care se pune problema guvernului monocolor și a anticipatelor și a Hidroelectrica pe bursă, în acest timp mor pădurari unul după altul, uciși. Atacați, uciși... O țară întreagă se uită la asta, iar lemnul se fură... ca-n codru.

Și-n acest timp nu se găsește nimeni în vreun guvern, în ăsta care nu există, în ăsta care e mort - cum zice Ponta -, de la Palatul Victoria... Cineva, dă un ordin, dă ceva, cum zicea Adrian Păunescu.

Ce ordin să dea? Să vină jandarmii... Jandarmii care nu au pe nimeni de bătut în momentul de față. Să vină să îi apere pe oamenii ăia, pe pădurari. Și să apere pădurile patriei de hoți. Și să se asigure urmărirea lemnului, traseul lemnului cu organele de forță, poliție, jandarmi. Acolo este cheia, ca și la fierul vechi, furatul de capace de canal, instalații de irigații și așa mai departe. Tu să urmărești unde se duc ăia să-l vândă. Așa-i și la lemn, trebuie să urmărești lemnul. Dacă îi împiedici să mai vândă lemnul furat, asta e, îi blochezi cu adevărat.

Nimic din toate astea nu se face. Între timp noi avem probleme ca guvernul să fie neapărat „monocolor”...

Editor web: Liviu Cojan