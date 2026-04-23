Analiză Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Ce înseamnă „dezescaladarea” cerută de Nicușor Dan

PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
PNL, la consultările cu presedintele Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Discuțiile din spatele zidurilor Palatului Cotroceni Scenariile crizei politice în mai multe acte Curtea Constituțională, dorită ca arbitru Scenariul unui premier tehnocrat sau independent

Primele consultări informale inițiate de președintele României, după izbucnirea celei mai mari crize politice din ultimul an, s-au încheiat miercuri seara fără o concluzie clară pentru perioada următoare. Mai multe surse Digi24, participante la discuțiile de la Palatul Cotroceni, au declarat că Nicușor Dan a întrebat fiecare formațiune politică, separat, care ar fi scenariile de ieșire din această criză și le-a cerut, mai ales liderilor din PSD și PNL, să încerce o temperare a atacurilor publice, pentru a reduce tensiunea creată. În paralel, PSD amână depunerea unei moțiuni de cenzură săptămâna viitoare, au precizat surse politice.

Discuțiile din spatele zidurilor Palatului Cotroceni

Pe rând, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților și USR au participat, miercuri, la discuții cu președintele României, după ce social-democrații au decis să retragă sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan. În cadrul discuțiilor, întinse pe parcursul întregii zile, președintele i-ar fi întrebat pe liderii politici care sunt, în acest moment, scenariile de ieșire din criză și de reconfigurare a unui guvern în cadrul actualei majorități parlamentare.

Partidul Social Democrat a venit cu același mesaj pe care îl transmite și în spațiul public: „fără Ilie Bolojan”. Totuși, în spatele ușilor închise, PSD nu a mai amintit nimic despre moțiunea de cenzură, despre care vorbesc public din ce în ce mai mulți lideri ai partidului, au declarat surse participante la discuțiile de la Cotroceni. Mai mult, surse politice din PSD au precizat pentru Digi24 că aceasta va fi „ultima variantă luată în calcul, după epuizarea tuturor celorlalte”.

Discuțiile au continuat cu reprezentanții Partidului Național Liberal, care, în aceeași linie cu declarațiile publice, i-au transmis președintelui că „îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan”. Totuși, retragerea PSD de la guvernare înseamnă automat un guvern minoritar, fără majoritate parlamentară, iar Ilie Bolojan ar fi lăsat să se înțeleagă, în cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, că este conștient de perioada limitată în care executivul poate funcționa fără să revină în Parlament pentru un nou vot de încredere, potrivit unor surse politice.

USR, UDMR și reprezentanții minorităților au declarat că vor susține în continuare un guvern pro-european, însă au precizat și câteva condiții. USR a insistat, inclusiv în discuția privată cu președintele, că o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD reprezintă o „linie roșie” peste care nu vor trece, iar UDMR a precizat că nu dorește să facă parte dintr-un guvern susținut, chiar și doar în Parlament, de AUR.

Scenariile crizei politice în mai multe acte

Necesitatea dezescaladării conflictului – cerință enunțată public chiar de Nicușor Dan –, dar și teama că o moțiune de cenzură depusă rapid de PSD ar putea dinamita orice altă negociere cu partidele rămase la guvernare schimbă planurile social-democraților pentru perioada următoare.

Prima variantă analizată în prezent de partide, dar și la Palatul Cotroceni, este cea în care președintele României semnează rapid demisiile miniștrilor social-democrați, iar PSD depune, în paralel, o moțiune de cenzură săptămâna viitoare, așa cum declarase public Daniel Zamfir că ar fi posibil. Totuși, mai mulți lideri și surse politice au declarat pentru Digi24 că acest scenariu este puțin probabil, deoarece ar amplifica tensiunile de pe scena politică.

A doua variantă analizată este cea în care președintele lasă situația să se decanteze, având la dispoziție 15 zile pentru a semna decretele de demisie. În plus, șeful statului urmează să participe, în perioada următoare, la mai multe summituri internaționale, în Cipru, Croația și Armenia.

În acest scenariu, PSD amână depunerea unei moțiuni de cenzură cu aproximativ două săptămâni, timp în care continuă discuțiile neoficiale. Surse politice social-democrate susțin că există deja nemulțumiri în rândul primarilor privind ieșirea partidului de la guvernare; de aceea, chiar dacă în spațiul public PSD afirmă că nu are nicio problemă cu trecerea în opoziție, în interior Sorin Grindeanu este rezervat față de acest scenariu, care ar putea să-l coste funcția.

Curtea Constituțională, dorită ca arbitru

În paralel, Partidul Social Democrat pregătește o mișcare care ar implica și Curtea Constituțională în disputa politică. Constituția României lasă loc de interpretări în ceea ce privește mandatul unui executiv rămas minoritar, ca urmare a retragerii unui partid de la guvernare. Miniștrii interimari numiți la portofoliile lăsate libere de PSD au o perioadă limitată de 45 de zile în care pot ocupa funcțiile. După expirarea acestui termen, sau chiar mai devreme, unii constituționaliști susțin că executivul este obligat să revină în Parlament pentru reconfirmarea majorității care susține Guvernul. Alții consideră însă că acest lucru poate fi evitat, fără consecințe directe.

Sorin Grindeanu i-ar fi prezentat miercuri președintelui planul prin care PSD intenționează să se adreseze Curții Constituționale pentru clarificări privind atât momentul expirării celor 45 de zile, cât și consecințele pierderii majorității, potrivit unor surse participante la discuțiile de la Palatul Cotroceni. Prin acest demers, PSD ar încerca să forțeze obligativitatea revenirii Guvernului în Parlament pentru vot, dar și să clarifice consecințele în cazul în care executivul nu obține votul de încredere, respectiv căderea guvernului Bolojan fără o moțiune de cenzură directă.

Totuși, Curtea Constituțională s-ar putea pronunța asupra unui eventual conflict între Executiv și Parlament abia după expirarea celor 45 de zile prevăzute de Constituție.

Scenariul unui premier tehnocrat sau independent

Discuțiile despre un premier tehnocrat au început să prindă contur mai ales în interiorul Partidului Social Democrat. Surse din partide, dar și de la Palatul Cotroceni, au declarat pentru Digi24 că acest scenariu nu este exclus, însă este varianta pe care Nicușor Dan ar dori cel mai mult să o evite. Pe scurt, dacă partidele nu reușesc să ajungă la un compromis și să formeze o majoritate politică, președintele ar putea propune un premier „extern”.

Chiar dacă, în prezent, scenariul pare respins, în PSD este analizat ca o posibilă soluție la criza actuală: social-democrații ar obține un executiv fără Ilie Bolojan, iar PNL nu ar fi obligat să-și retragă propriul premier pentru a-l înlocui cu altul.

În acest context, discuțiile despre un posibil premier tehnocrat sau independent capătă tot mai multă relevanță. Un premier independent ar putea fi un om politic care nu mai este afiliat niciunui partid, dar care poate avea un trecut politic și experiență în funcții publice. În schimb, un premier tehnocrat este o persoană fără apartenență politică, provenită din mediul profesional sau administrativ, care nu a făcut parte dintr-o formațiune politică și este văzută ca o soluție de compromis în perioade de criză.

