Preşedintele României Nicuşor Dan i-a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare, pentru consultări, în temeiul prerogativelor constituţionale, conform site-ului Administraţiei prezidenţiale.

Partidele sunt invitate la Cotroceni după următorul program:

Partidul Social Democrat (PSD), începând cu ora 9:00;

Partidul Naţional Liberal (PNL), începând cu ora 10:30;

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), începând cu ora 15:00;

Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, începând 16:30;

Uniunea Salvaţi România (USR), începând cu ora 18:30.

Invitaţia preşedintelui are loc după ce, într-un referendum intern al PSD, organizat la 20 aprilie, partidul s-a pronunţat pentru retragerea sprijinului politic pentru prim-ministrul Ilie Bolojan. După votul la referendumul intern, liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, a declarat că Ilie Bolojan „trebuie să plece acasă” şi că va decide în zilele următoare ce va face PSD în conformitate cu votul membrilor partidului.

La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan, a anunţat, în aceeaşi zi, după o şedinţă internă la Partidul Naţional Liberal, că va continua să îşi exercite mandatul. El a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic „complet greşită şi total iresponsabilă”, menţionând că va asigura guvernarea.

Anterioara consultare a preşedintelui Nicuşor Dan cu partidele a avut loc la 19 iunie 2025, în vederea desemnării premierului, potrivit Agerpres.

Potrivit Constituţiei României, preşedintele poate chema partidele la consultări în două situaţii: în vederea desemnării premierului (art. 103) şi în virtutea funcţiei sale de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate (art. 80, alin. 2).

Potrivit articolului 103, alin. 1 din Constituţie, Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament. Dacă o astfel de majoritate nu există, preşedintele consultă partidele reprezentate în Parlament.

Articolul 80, alin. 2 din Constituţie prevede că „Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”.

În mandatul său, preşedintele Nicuşor Dan a mai chemat partidele parlamentare la consultări formale la 19 iunie 2025, în baza art. 103 din Constituţie, în vederea desemnării premierului. Au participat delegaţii ale PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţi şi POT. AUR şi SOS România nu au participat.

La finalul consultărilor, preşedintele interimar al PSD la acea vreme, Sorin Grindeanu, a declarat că, în ceea ce priveşte măsurile economice şi acordul politic, lucrurile par să intre într-o direcţie corectă, constructivă şi a precizat că social-democraţii vor avea vineri (n. r. 20 iunie) o şedinţă extinsă privind intrarea la guvernare.

La rândul său, preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, în context, că Uniunea Salvaţi România este pregătită să „lupte” pentru reformarea ţării într-un guvern condus de Ilie Bolojan.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că reprezentanţii Uniunii vor lua ulterior o decizie în forurile statutare referitoare la guvernare.

Preşedinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a afirmat, după consultări, că formaţiunea sa va vota un guvern cu un program care conţine anumite condiţii şi nu are în componenţa sa „miniştri de carieră”. Lidera POT a arătat că i-a cerut preşedintelui să nu promulge legea adoptată în Parlament privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură.

La 20 iunie 2025, liderul interimar al PNL a fost desemnat premier de către preşedintele Nicuşor Dan.

