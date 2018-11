Cum explică Dragnea nominalizarea lui Andronescu, după ce aceasta numea guvernul Dăncilă „cel mai slab din istoria PSD”

Liderul PSD Liviu Dragnea a refuzat să răspundă când a reevaluat relația sa cu Ecaterina Andronescu, propusă la Ministerul Educației, după ce în luna august aceasta îi cerea să demisioneze din fruntea partidului și lansa mai multe atacuri la adresa guvernului Dăncilă, spunând că acesta este „cel mai slab din istoria PSD”.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că Ecaterina Andronescu a fost propusă de PSD București încă din urmă cu câteva luni, însă atunci a fost respinsă de Liviu Dragnea.

Liderul PSD a evitat să răspundă cum a ajuns la un consens cu Ecaterina Andronescu și a declarat că, de fapt, Andronescu a fost propusă de premierul Viorica Dăncilă.

Jurnalist: Când ați reevaluat-o pe doamna Andronescu?

Liviu Dragnea: Eu nu fac reevaluări. Doamna prim-ministru a venit cu cele două propuneri, au fost votate în BPN.

„Doamna Andronescu este propunerea PSD București de câteva luni și atunci domnul Dragnea nu a fost de acord. Mă bucur că după câteva luni propunerea organizației PSD București, prin persoana mea, se materializeză și îi doresc mult succes doamnei Andronescu”, a declarat Firea la finalul ședinței PSD.

„Pentru binele României și pentru binele PSD-ului, președintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate și maturitate și să facă un act de mare curaj și demnitate politică și să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le știm cu toții și nu le voi expune acum. Dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru, iar în locul unui guvern PSD de profesioniști, pe care am putea să îl avem, ne vom trezi iar cu un guvern de amatori, cum am mai avut, iar țara, în an de Centenar, se va duce și ea înspre prăpastie, spre disperarea noastră și bucuria multora care nu ne vor puternici, uniți și consolidați în slujba României”, scria Ecaterina Andronescu într-o scrisoare deschisă, în vară.

