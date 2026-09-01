Prima zi de școală în septembrie 2026: De când încep cursurile și ce noutăți aduce anul educațional 2026-2027

Elevii se întorc în bănci luni, 7 septembrie, odată cu debutul cursurilor din anul școlar 2026-2027. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, cinci intervale de cursuri și cinci vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa a IX-a, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum.

Când este prima zi de școală în 2026

Anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027. Această perioadă administrativă nu trebuie confundată însă cu desfășurarea efectivă a orelor. Potrivit Ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial, cursurile debutează luni, 7 septembrie.

Festivitățile și activitățile organizate cu această ocazie sunt stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ. În consecință, ora la care copiii trebuie să ajungă, accesul părinților în incintă și programul primei zile vor fi comunicate separat de conducerile instituțiilor.

Calendarul general cuprinde 36 de săptămâni de studiu, repartizate în cinci module, între care sunt prevăzute intervale de vacanță. Pentru anumite clase terminale și forme de învățământ există durate diferite, stabilite în funcție de examenele naționale sau de pregătirea practică.

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Primul modul se încheie pe 23 octombrie

Primul interval de învățare începe luni, 7 septembrie, și continuă până vineri, 23 octombrie 2026. În această perioadă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară: pe 5 octombrie, de Ziua internațională a educației, nu se organizează cursuri.

Când este vacanța de toamnă din 2026

Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Copiii revin în bănci luni, 2 noiembrie, când debutează al doilea modul, programat până marți, 22 decembrie. Următoarea pauză va fi cea de iarnă, cuprinsă între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.

Vacanța din februarie diferă de la un județ la altul

Al treilea modul începe la 11 ianuarie și are o dată de final diferită, în funcție de hotărârea luată la nivel local. Inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București au putut alege o săptămână liberă în intervalul 15 februarie-7 martie 2027.

În funcție de această decizie, cursurile se vor încheia la 12, 19 sau 26 februarie și vor fi reluate la 22 februarie, 1 martie ori 8 martie. Alegerea a fost făcută după consultarea elevilor, a părinților sau reprezentanților legali și a cadrelor didactice. Structura detaliată trebuia comunicată de fiecare unitate până la 1 aprilie 2026, astfel încât familiile să cunoască din timp perioada stabilită în județul lor.

După această pauză, activitatea continuă până vineri, 23 aprilie. Vacanța de primăvară este programată de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai, iar revenirea la ore are loc miercuri, 5 mai.

Când începe vacanța de vară din 2027

Ultimul modul al anului școlar se desfășoară între 5 mai și 18 iunie 2027. Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie, și se încheie duminică, 5 septembrie.

Clasele terminale urmează însă un calendar adaptat examenelor naționale. Elevii din clasele a XII-a la zi, respectiv a XIII-a la seral și cu frecvență redusă, au 34 de săptămâni de studiu și încheie cursurile pe 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a sunt prevăzute 35 de săptămâni, ultima zi fiind 11 iunie. Elevii din filiera tehnologică, cu excepția celor din clasa a IX-a și din anii terminali menționați, precum și cei din învățământul profesional vor încheia activitatea la 25 iunie, după 37 de săptămâni. În cazul învățământului postliceal, durata este stabilită prin planurile aflate în vigoare.

Ce se schimbă pentru elevii care intră în clasa a IX-a

O modificare importantă în anul școlar 2026-2027 este debutul aplicării progresive a noului curriculum liceal. Reforma începe cu elevii înscriși în clasa a IX-a și se va extinde treptat, astfel încât prima generație care studiază integral după noile planuri-cadru și programe să susțină bacalaureatul în forma prevăzută de Legea învățământului preuniversitar în anul 2030.

Planurile-cadru aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.350/2025 stabilesc disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională. Reforma aduce o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare, precum și o pondere mai mare acordată curriculumului la decizia elevului din oferta școlii și disciplinelor orientate către dezvoltarea competențelor.

Ministerul a aprobat, de asemenea, noile programe școlare aferente reformei curriculare. Schimbarea se aplică progresiv, ceea ce înseamnă că elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a își continuă studiile după curriculumul corespunzător generației lor.

O altă particularitate a structurii din 2026-2027 se referă la clasa a IX-a din filiera tehnologică. Spre deosebire de ceilalți liceeni din această filieră, care nu se află în an terminal și încheie activitatea la 25 iunie, elevii din primul an de liceu urmează calendarul general, până la 18 iunie.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” rămân în calendar

Cele două programe naționale continuă și în noul an școlar. Fiecare se desfășoară pe parcursul a cinci zile lucrătoare consecutive, în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, la date stabilite de unitatea de învățământ.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” trebuie programate în module diferite. Deși activitățile organizate în cadrul lor nu urmează orarul obișnuit, zilele respective sunt incluse în cele 36 de săptămâni de studiu și nu reprezintă vacanțe. În liceele tehnologice și în învățământul profesional, aceste perioade cuprind și activități de instruire practică, adaptate obiectivelor celor două programe.

Editor : C.S.