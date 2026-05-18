Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat luni, la Digi24, că în PNL „delictul de opinie nu este sancționat”, însă cei care nu respectă deciziile partidului „nu mai reprezintă Partidul Național Liberal”. În contextul sondajului INSCOP care plasează PNL înaintea PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare, Boc a spus că această creștere arată că „românii văd că un partid ce spune și face”.

PNL se clasează pe locul doi în topul intenției de vot pentru alegeri parlamentare, după AUR, dar depășind PSD, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, realizat după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Întrebat dacă, având în vedere această creștere, mai pot apărea surprize în interiorul PNL, ca de exemplu lideri care nu sunt de acord cu Ilie Bolojan, și care este atmosfera în interiorul partidului, Emil Boc a declarat:

„În Partidul Național Liberal delictul de opinie nu este sancționat. În interiorul partidului fiecare are dreptul să spună exact ceea ce gândește și cum este mai bine pentru Partidul Național Liberal. De acolo încolo însă, oricine iese din decizia PNL evident că este în afara partidului și nu mai reprezintă Partidul Național Liberal”, a spus el.

Primarul Clujului a explicat că „nu este vorba despre a susține o persoană fizică, pe Ilie Bolojan, e vorba de a susține un principiu și demnitatea unui partid în care românii și-au pus încredere”.

„Această ușoară creștere în sondaje este și o consecință a faptului că românii văd că un partid ce spune și face, mai avem multe de recuperat. (...) PNL-ul poate să-și atingă potențialul de peste 30% dacă rămâne să facă în continuare ceea ce trebuie, onest, cu bună credință, pentru România”, a afirmat el.

