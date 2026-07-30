Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, ar putea rămâne fără mandatul de primar printr-un amendament depus de PSD la noua lege a integrității. Propunerea social-democraților a fost adoptată de Comisia Juridică a Senatului cu voturile AUR și va merge la votul final din plen.

ACTUALIZARE 13:30 Dominic Fritz a avut o primă reacție cu privire la amendamentul depus de PSD. Liderul USR acuză să măsura este menită să atace adversarii politici și că este neconstituțională. Mai multe detalii AICI.

Despre ce este vorba

Amendamentul depus în Comisia Juridică a Senatului prevede că „personale față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau deminitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Măsura a fost propusă de senatorul PSD Ion Cristinel Rujan și, pe lângă voturile social-democraților din comisie, amendamentul a fost susținut și de AUR, dar și de unii senatori PNL, precum Cristian Țâgârlaș.

Amendamentul, cu dedicație pentru Fritz

Atât reprezentanții USR, cât și unii liberali (dintre cei care nu au votat amendamentul) susțin că propunerea îl vizează direct pe liderul USR, Dominic Fritz.

„Nu vreau sa politizez discuția. Riscul nu este să fie neconstituțională, ci să pierdem jalonul din PNRR. Vă rog, dacă aveți mandat, să renunțați la alineatul doi. Articolul 2 încalcă grav Constituția. Nu pot spune că sunt avocatul lui Fritz, dar ăsta e un amendament pentru Fritz. Cum putem convinge că nu a fost o lege pentru Fritz?”, a susținut Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

La rândul său, senatorul USR Sorin Șipoș a acuzat că este vorba despre „o răzbunare politică”, iar senatoarea USR Simona Spătaru a declarat că „sunt disperați să îl înlăture pe Dominic Fritz”.

Scandalul vine în contextul în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis definitiv, luna trecută, că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu Dominic Fritz, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese.

Inspectorii ANI arătau că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei. (Mai multe detalii AICI)

Editor : A.G.