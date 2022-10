După principiul dacă vrei să îngropi o problemă faci o comisie de anchetă, aleșii neamului au închis, fără niciun rezultat, cercetările parlamentare pentru stabilirea cauzelor scumpirii la energie. Opoziția acuză PSD că a blocat prezentarea concluziilor Comisiei de anchetă.

Pe fondul scandalurilor din cauza scumpirilor de pe piețele de energie, care nu s-au încheiat nici astăzi după mai bine de un an, parlamentarii decideau în luna septembrie a anului trecut constituirea unui comisii de anchetă. Titlul ei părea dătător de speranțe. I s-a spus Comisia parlamentară de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice. A trecut mai bine de un an de la constituirea ei și nu avem încă niciun rezultat concret. Niciun raport de activitate. Și pare că nici nu vom avea vreodată. Președintele acestei comisii, senatorul PSD Daniel Zamfir, a declarat în exclusivitate pentru Digi24.ro că activitatea comisiei a fost sistată. “A expirat termenul pe care îl avem în lege pentru anchetă (90 de zile - n.r.) și nu s-a mai considerat necesar să se prelungească”, ne-a declarat senatorul Zamfir. El a invocat faptul că în perioada respectivă “a fost un program foarte încărcat cu schimbări și audieri de miniștri”, și, prin urmare “a expirat termenul”. L-am întrebat pe președintele Comisiei de anchetă dacă a încercat să prelungească activitatea Comisiei, iar răspunsul său a fost afirmativ. “Da, de mai multe ori chiar. Am cerut o prelungire în Birourile comune ale Parlamentului. S-a considerat că nu mai trebuie să se continue. Nu știu de ce”. Fără să o indice în mod clar, Daniel Zamfir dă vina pe conducerea Camerei Deputaților pentru nefinalizarea activității Comisiei de anchetă cu privire la scumpirile din energie.

“Dacă dăm raportul, trebuie să plece Popescu”

Deputatul Dumitru Focșa, de la partidul AUR, care este și secretarul comisiei parlamentare de anchetă, susține într-o declarație oferită Digi24.ro că președintele Comisiei i-ar fi mărturisit, într-o discuție privată, că Marcel Ciolacu a fost cel care ar fi intervenit pentru blocarea anchetei în cazul scumpirilor la energie. Reamintim, Marcel Ciolacu este președintele PSD și președintele Camerei Deputaților. “În luna ianuarie, președintele Zamfir mi-a zis că încearcă extinderea lucrărilor Comisiei pentru a se audia Transgaz și Romgaz. După care, la o lună după aceea, ne-am întâlnit la plenul reunit și atunci l-am întrebat și mi-a zis că nu dorește Ciolacu. E președintele vostru, i-am zis. Și ce vrei să fac, mi-a zis. L-am întrebat de ce nu vrea și mi-a zis clar că dacă dăm raportul, ar trebui să plece Popescu, ar trebui să i se ceară demisia lui Popescu (Virgil Popescu, ministrul Energiei - n.r.)”. Daniel Zamfir neagă categoric mărturisirea lui Dumitru Focșa: “Bate câmpii. Exclus. Sunt invenții”, a replicat Daniel Zamfir pentru Digi24.ro.

Membrii Comisiei de anchetă încă așteaptă rezultatele

Mai mulți deputați și senatori din Comisia parlamentară de anchetă, cu care am stat de vorbă, nu știau că a fost sistată activitatea Comisiei de anchetă, fără un raport de activitate. “Așteptăm ca președintele comisiei de anchetă să prezinte raportul de activitate al comisiei, acolo vor fi toate concluziile”, ne-a declarat Gigel Știrbu, deputat PNL și vicepreședinte al Comisiei de anchetă. El mai spune că are propriile concluzii cu privire la cauzele scumpirilor din energie, dar nu ni le poate invoca, “pentru că rezultatele oficiale sunt cele din raport, pe care trebuie să le scrie președintele, noi putem face doar observații”. Și deputatul PSD Radu Popa e în aceeași incertitudine cu privire la rezultatele Comisiei de anchetă. “Lucrurile au mers foarte bine. Sincer să fiu, nu-mi explic de ce totuși nu se scoate raportul de acolo. Pentru că acolo s-au spus totuși niște chestii. Era bine să iasă raportul. Părerea mea e că raportul ar trebui să iasă, pentru că, repet, s-au spus niște lucruri acolo. Acolo a fost o ședință cu caracter confidențial. Cred că s-a evitat să se tragă o concluzie”, ne-a declarat deputatul Popa.

Nici deputatul Varujan Pambuccian, de la grupul minorităților și membru al Comisiei de anchetă, nu-și explică de ce nu s-a finalizat activitatea Comisiei de anchetă cu un raport de activitate. “Nu-mi dau seama de ce nu s-a dus până la capăt această comisie de anchetă. Teoretic, avem o concluzie a comisiei de anchetă, dar practic nu. Sau invers, teoretic nu avem o concluzie, dar practic o avem”, ne-a spus deputatul Pambuccian. Și el invocă faptul că ar avea propriile concluzii cu privire la motivele scumpirii energiei și gazelor. “Eu am concluziile mele, personale, dar nu există un raport oficial și poate că ar fi bine ca acesta să existe”.

A fost să fie și n-a fost

Senatorii şi deputaţii aprobau în septembrie anul trecut, cu 339 de voturi "pentru" şi o abţinere, proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice. Propunerea de înființare a unei comisii de anchetă a venit dinspre parlamentarii PSD și a fost îmbrățișată de toate grupurile parlamentare. Ministrul Energiei Virgil Popescu declara atunci că a votat această comisie de anchetă pentru că își dorește „să se stabilească cauzele și să afle tot românul cauzele pentru care prețul la energie electrică și gaze naturale a crescut”. „Sunt aici la Ministerul Energiei și o să-mi duc mandatul până la capăt așa fel încât cei 20 de ani în care nu s-a construit nimic să fie dați uitării. M-aș uita în urmă cine au fost miniștrii Energiei în perioada asta din urmă. Sunt de acord cu această comisie și voi veni în comisie și ca deputat și ca ministru. La minister în momentul de față lucrăm la o ordonanță de guvern prin care să protejăm milioane de români împotriva creșterii prețului la energie electrică și gaze, nu vorbim numai de consumatorul vulnerabil”, afirma Popescu. PSD anunța în urmă cu un an că printre obiectivele Comisiei de anchetă se numără analiza măsurilor Ministerului Energiei, ANPC, ale Consiliului Concurenţei şi ANRE pentru a combate practicile anticoncurenţiale şi creşterea artificială a facturilor pentru cetăţeni.