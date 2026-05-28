Exclusiv Daniel Zamfir, atac la Constantin Toma: „E singurul bolojenist din PSD”

BUCURESTI - BPN PSD - 11 AUG 2025
Daniel Zamfir. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat dur după declarațiile făcute de primarul Buzăului, Constantin Toma, care a cerut, joi la Digi24, demisia lui Sorin Grindeanu și a avertizat că partidul „se îndreaptă spre AUR”. Zamfir l-a catalogat pe Toma drept „singurul bolojenist din PSD” și a susținut că atacurile acestuia la adresa conducerii partidului ar avea la bază „frustrări personale” legate de alegerea Liei Olguța Vasilescu la șefia Asociației Municipiilor din România.

„Iertați-mă, cine e domnul Toma, care Toma? Haideți că tot văd că la diverse momente îl activează cineva pe domnul Toma, care e singurul bolojeniest din Partidul Social Democrat, care nu poate trece peste o fustrare personală, că văd că acuma atacă familia de la Craiova. E limpede pentru toată lumea, domnul Toma nu-și poate ascunde frustrarea că Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost aleasă de partid să fie președinta Asociației Municipiilor din România și nu e domnia sa. A rămas cu această fustrare și din acest considerent atacă conducerea partidului pentru că nu e domnia sa președintele asociației municipiului și este doamna Olguța Vasilescu. În rest, este nimeni în partid, nu-l mai bagă nimeni în seamă și evident, încearcă să facă aceste lucruri tocmai pentru că, repet, nu poate trece peste această frustrare. În rest, despre domnul Toma numai bine”, a reacționat joi liderul senatorilor social-democrați.

El a subliniat că șeful statului trebuie să nominalizeze un premier și că PSD este dispus să își asume un prim-ministru, acuzând PNL că aduce la masa negocierilor o singură variantă, Ilie Bolojan.

„Cum bine știți, atributul nominalizării premierului este la președintele României, care a făcut o serie de consultări. Vreau să vă spun de la bun început că Partidul Social Democrat nu are o problemă în a-și asuma funcția de premier. Haideți să vedem ce se va întâmpla după ce domnul președinte va nominaliza. Înțeleg că sunt mai multe discuții în legătură cu nominalizarea premierului și noi dorim să avem premier cât mai repede, dar constatăm un singur lucru, că practic, din partea Partidul Național Liberal există o singură variantă acceptabilă, doar Ilie Bolojan ați auzit, spun în public că nicio altă variantă, fie din PNL, fie din USR, fie independent nu este bun. Dacă nu e domnia sa, ținem țara în loc, pentru că doar Ilie Bolojan trebuie să fie premier. Eu cred că este o atitudine păguboasă, având în vedere că până la urmă, Parlamentul României, așa cum e, bun, rău, a decis”, a declarat Zamfir.

Social-democratul a recunoscut că una dintre principalele probleme este însă formarea unei majorități în Parlament: „Trebuie o majoritate, fără doar și poate, un premier trebuie să își facă o majoritate. Dar haideți să vedem premierul pe care îl decide domnul președinte, să-l nominalizeze, că, repet, este atributul domniei sale și haideți să vedem dacă acest premier este sau nu capabil să facă majoritate. Eu am înțeles, repet, de la domnul Bolojan că nicio altă variantă nu este acceptabilă decât domnia sa. La Partidul Social Democrat ați auzit că toate variantele sunt pe masă, evident, fără domnul Ilie Bolojan, premier care a fost până la urmă demis de Parlamentul României, că este absurd să gândim că poate cineva să-l reinvestească în funcție pe pe domnul Ilie Bolojan, care tocmai a fost demis de un număr record de de parlamentari în istoria post-decembristă”.

