Cum vrea Ciucu să colaboreze cu foștii rivali din campania electorală: „Cred că nu mai e timp de războaie în viitor"

Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Inquam Photos / Codrin Unici

Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a spus la Digi24 că își dorește ca USR să rămână în majoritatea din Consiliul General, iar cu social-democratul Daniel Băluță, pe care îl consideră un om cu experiență, vrea să colaboreze, la fel cum vrea colaborare și cu ceilalți primari de sector. El a fost întrebat, la emisiunea „În fața ta”, cum va dialoga cu foștii săi rivali din campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie.

„Cred că nu mai e timp de războaie în viitor. Cred că nu mai e timp de declarații belicoase. Îmi doresc ca USR să rămână în această majoritate. Va trebui să vorbesc și cu domnul Vlad Voiculescu, care este președintele USR București. Dânșii fac parte în acest moment din majoritate, din Consiliul General, au și un administrator public pe care cu care vreau să colaborez, domnul Judele”, a spus Ciucu.

„Mă gândesc la viitor, pentru că Bucureștiul are nevoie, așa cum am văzut, foarte, foarte clar, de o bună, foarte bună colaborare între partidele de centru-dreapta. În ceea ce îl privește pe domnul Băluță, intenția mea este să colaborez și să fiu un sprijin pentru toți primarii de sector și să mă ajute la rândul lor. Adică, dacă au probleme și le pot rezolva și sunt rezolvabile, vreau să fiu alături de fiecare dintre ei, pentru că sunt primari aleși, au legitimitate și este normal să colaborăm între noi”, a continuat el.

„De exemplu, mi-ar plăcea - anul acesta n-o să reușim, că e foarte din scurt - dar mi-a plăcea ca anul viitor, prin luna octombrie, de exemplu, să ne strângem toți și să facem bugetul împreună pentru anul următor. Deci, îmi propun să lucrez inclusiv cu domnul Băluță, pentru că este un om care are experiență și este primar ales”, a explicat el.

