Dacian Cioloș anunță că ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale

Dacian Cioloș a anunțat marți seara că ia în calcul să candideze la alegerile prezindențiale de anul viitor, dar încă nu a luat o decizie definitivă în această privință. „Voi candida acolo unde e nevoie de mine, dacă va fi nevoie, și acolo unde cetățenii cred că merită să îmi dea voturile”, afirmă europarlamentarul.

„În ceea ce privește candidatura mea la alegerile de anul viitor, întrebare care revine obsesiv, repet: îmi pasă de ce se întâmplă și se va întâmpla cu noi în România. Nu am luat însă o decizie legată de o candidatură specifică. Voi candida acolo unde e nevoie de mine, dacă va fi nevoie, și acolo unde cetățenii cred că merită să îmi dea voturile. Nu candidez pentru spectacol. Nu mă interesează. Am experiență și un CV care mă califică pentru câteva poziții. Am lucrat decenii pentru interesul României în multe poziții oficiale și sunt mulțumit de multe dintre realizările mele. La nivel personal, sunt mulțumit și echilibrat.

Candidatura însă trebuie gândită pentru interesul cetățenilor și pentru a lucra împreună cu cei care caută soluții, nu motive de harță sau scuze. Din acest motiv trebuie gândită și analizată pe îndelete. Aventurieri politici avem destui în țară. Oameni serioși sunt mai puțini”, a scris Cioloș, pe pagina de Facebook.

Europarlamentarul a vorbit în mesajul său și despre partidul REPER, criticându-i pe cei care îl numesc „partidul lui Cioloș”.

„Văd că presa insistă să numească REPER „partidul lui Cioloș”. Știu că filosofia în România e să avem un tătuc fără de care nimic nu mișcă, un fel de satrap care taie și spânzură și pe care din când îl când ne bucurăm să-l executăm. Aș vreau să fiu clar: nu e filosofia mea, nu am încurajat așa ceva vreodată și nici nu o voi face. Nu mă interesează să dau ordine și să o fac pe șeful și nu am nevoie de o funcție de partid ca să îmi asum leadership atunci când simt că am ceva de făcut. Scopul meu personal e să particip doar acolo unde pot ajuta, unde mă simt util, unde simt că pot construi, nu să parvin prin funcții și să mă lupt cu colegii mei pentru un post sau pentru un titlu”, a precizat Cioloș.

De asemenea, el a afirmat că nu și-a dorit să fie președinte la USR sau la PLUS, dar a acceptat acele poziții pentru că aceea era „soluția potrivită”.

„Cei care sunt apropiați și au lucrat cu mine în ultimii ani știu foarte bine că nu mi-am dorit să fiu președinte la USR sau la PLUS, dar am acceptat să îmi asum acele poziții pentru că împreună cu colegii mei am considerat că la acel moment e o soluție potrivită. Sunt astăzi ceea ce am fost întotdeauna, un om care caută alți oameni cu idei, inițiativă și determinare, cu care să construiască o echipă. Am muncit alături de liderii de la REPER, USR și PLUS și nu am niciun regret pentru toată munca noastră. Ce regret însă, transcede cele trei partide și pentru că toată politica din România e afectată de acest sindrom. Ne lipsește cultura dialogului și preferăm mereu conflictul când, de fapt, am putea să discutăm, să dezbatem și să decidem cu ușurință subiecte care aparent ne despart. E în reflexul nostru din ultimele decenii și din nefericire multă lume cultivă acest obicei de dragul spectacolului”, a mai scris Cioloș.

