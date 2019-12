Dacian Cioloș: Niciunul dintre noi nu este „buricul pământului”; trebuie să învățăm să ne ascultăm și să ne auzim unii pe ceilalți

Liderul PLUS, eurodeputatul Dacian Cioloş, face un bilanț politic al anului 2019 și recunoaște că au fost şi momente de ezitare în Alianța USR-PLUS, în care s-a pus problema dacă să fie continuată această formulă sau să se meargă separat. 2020 va fi un an care va cere „mai multă înţelepciune şi maturitate”, conchide liderul PLUS într-un mesaj de Anul Nou postat marţi seara pe pagina sa de Facebook.

În 2019 „am început să învățăm din victorii, dar și din dezamăgiri că niciunul dintre noi nu este „buricul pământului” și că trebuie să învățăm să ne ascultăm și să ne auzim unii pe ceilalți”, menționează liderul PLUS, Dacian Cioloș.

„Am intrat în campania prezidențială într-un tandem care nu a fost valorificat la potențialul său maxim. Am tras învățăminte pentru creșterea încrederii în echipa Alianței. Au fost momente și ezitări dacă să continuăm în alianță sau să mergem separat. Am hotărât să continuăm împreună, pentru că e mult mai ușor să dezbini decât să construiești încredere. România are nevoie de încredere, căci din dezbinare s-a hrănit prea mult politica românească”, arată fostul premier.

„2020 poate fi anul unui nou început, provocat de noi, din interior, nu așteptat din afară. Dar poate fi și un nou moment ratat dacă ne mulțumim cu puțin, cu cârpeli pe ici, pe colo. De data aceasta, putem mult mai mult decât o timidă stabilizare, pentru că am învățat să vrem, să cerem, dar și să facem lucrurile noi înșine”, spune Dacian Cioloș.

„2020 va fi un an care ne va cere multă înțelepciune și maturitate, ne va cere capacitate de a distinge între ceea ce credem că e bun pentru că ne alimentează orgoliul și ceea ce trebuie făcut pentru că cetățenii români ne-au creditat cu încredere”, subliniază Dacian Cioloș.

„În 2020: Vom putea împlini multe dintre lucrurile pe care le-am sperat, pe care le-am crezut imposibile, dar care ne-au adus împreună pentru a visa la ele şi a le materializa. (...) 2020 va fi anul în care vom dovedi dacă suntem capabili să creştem, materializând încrederea celorlalţi mai degrabă decât urmând propriile aspiraţii de preamărire. Îmi doresc să merit şi să merităm încrederea celor care sunt decişi să arate că noi, ca neam şi ca societate, putem face alegerile asumate care să ne ducă spre mai bine”, spune liderul PLUS în finalul mesajului său de Anul Nou.

Editor web: Luana Păvălucă