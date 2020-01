Dacian Cioloș și Nicușor Dan, în dezacord asupra desemnării candidatului unic al USR-PLUS

Vlad Voiculescu și-a lansat, vineri, candidatura pentru Primăria Capitalei, fiind susținut de Dacian Cioloș și PLUS. La rândul lor, cei din USR au decis să susțină candidatura independentului Nicușor Dan. Alianța USR-PLUS dă asigurări că în cele din urmă va sprijini candidatura unică a unuia dintre cei doi candidați, numai că cele două partide nu se înțeleg asupra modalității de a decide cum va fi ales candidatul comun. Dacian Cioloș, liderul PLUS, a declarat vineri la Digi24 că partidul său ar favoriza ideea unor alegeri primare, în timp ce Nicușor Dan consideră că sondajul de opinie ar fi cea mai potrivită metodă.

„Din punctul nostru de vedere, cea mai bună soluție pentru alegerea acestui candidat (comun - n.r.) nu sunt negocierile - pentru că e vorba de București și, de altfel, așa vrem să facem și în orașele mari -, cel puțin noi așa am propus, să mergem pe alegerile primare, în care membrii de partid, susținătorii noștri să spună pe cine ar susține. În felul acesta, candidatura iese întărită”, a argumentat Dacian Cioloș. „Colegii de la USR unii susțin această idee, alți susțin ideea doar a sondajelor. Noi am spus că din punctul acesta de vedere, sondajele nu sunt suficiente, ele sunt o fotografie punctuală la un moment dat și vedeți că și rezultatul sondajelor diferă, în funcție de cine îl face, cum e pusă întrebarea, în ce moment e făcut și de aceea, noi am propus aceste alegeri primare”, a adăugat liderul PLUS.

El a mai spus că urmează să fie stabilit în perioada următoare, probabil în cursul lunii februarie, mecanismul prin care alianța își va alege candidatul. „Undeva, în primăvară, vom avea candidatul comun”, a precizat Dacian Cioloș.

„Dacă noi nu suntem capabili să facem între noi o competiție care să meargă pe substanță, și nu pe dat la glezne, atunci nu știu ce o să facem dacă ajungem la guvernare”, a punctat Dacian Cioloș.

