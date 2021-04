Dan Barna promite dezvăluiri într-un jurnal pe care îl va publica după ce iese din politică

Vicepremierul Dan Barna lucrează deja la memoriile sale politice, a dezvăluit liderul USR PLUS luni seara, la Digi24, promițând că va dezvălui acolo culisele crizei politice prin care a trecut coaliția guvernamentală după demiterea ministrului sănătății Vlad Voiculescu.

„Cam de o lună de zile am început să țin un jurnal și veți găsi cu siguranță în jurnalul meu, după ce mă voi lăsa de politică, detalierea aproape stenogramică a dialogului” (avut cu premierul Florin Cîțu - n.r.), a declarat Dan Barna, precizând că va publica jurnalul în momentul în care va ieși din politică.

Liderul USR PLUS declara deunăzi că un politician ar trebui să activeze 10-12 ani, după care ar trebui să se retragă în momentul în care simte că „benzina” pentru proiect s-a terminat. „Aproape că nu există povești de îmbătrânire frumoasă în politică. După ce ți se termină benzina, rămâi în zona aceea de ridicol”, spunea vicepremierul într-o emisiune la Digi24, în umă cu câteva săptămâni. În aceeași emisiune, Dan Barna nu a exclus ideea de a candida din nou la președinție în 2024, dar mărturisea că îi este dor de „momentele de anonimat” și se declara hotărât ca după ce va termina cu politica „să-și recupereze viața”.

Întrebat luni seară, la Digi24, ce fel de relaţie are cu premierul Florin Cîţu, vicepremierul Dan Barna a răspuns că una foarte bună, colegială, și a apreciat că a fost depășită criza de săptămâna trecută. În ciuda insistențelor, el a evitat să dea detalii despre discuția pe care a avut-o cu Florin Cîțu despre demiterea fostului ministru al sănătății, Vlad Voiculescu. „Este un episod încheiat și depășit”, a subliniat liderul USR PLUS.

„Cele două zile de săptămâna trecută în care am aşezat coaliţia pe baze mai funcţionale şi mai solide au avut exact acest rol, să resetăm funcţionarea şi am o relaţie de respect, colegială, pe care o consider o relaţie în regulă”, a afirmat Dan Barna.

El a recunoscut că a fost „un moment delicat” al coaliţiei. „Consider că am avut maturitatea să îl depăşim şi suntem pe o logică de construcţie şi de consolidare a încrederii”, a comentat vicepremierul.

Întrebat dacă a exagerat când a spus că nu se poate merge mai departe cu Florin Cîţu, vicepremierul Barna a răspuns: „La momentul acela era poziţia asumată şi poziţia corectă. În urma dialogului am găsit o variantă prin care am decis să mergem mai departe tocmai pentru că în această perioadă de criză şi de dramatism pentru România, când mulţi oameni suferă din cauza acestei pandemii, era important să găsim o soluţie şi să regăsim lucrurile care ne leagă şi care ne ţin împreună decât să le accentuăm pe cele care ne separau”, a arătat liderul USR PLUS.

„Când vorbești numai despre trecut, uiți să trăiești în prezent. Haideți să vorbim despre ziua de astăzi”, a îndemnat Dan Barna, refuzând să povestească detalii despre cum a decurs discuția cu Florin Cîțu după demiterea lui Vlad Voiculescu.

Editor : Luana Pavaluca