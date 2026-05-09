Daniel Băluță, atac la Ilie Bolojan de Ziua Europei: Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun

Preşedintele PSD, Daniel Băluţă, a declarat că UE şi PSD au făcut o echipă bună, care a schimbat destinul României. El a adăugat că această calitate a PSD a fost pusă în pericol de „maşina uriaşă de propagandă care s-a pus în mişcare”. Băluţă a spus că lucrurile în România nu au cum să meargă bine, când un om „se leagă cu lanţuri de scaun” şi când nu există dialog, aluzie la refuzul lui Ilie Bolojan de a renunța la funcția de premier.

„Europa înseamnă enorm de mult pentru comunităţile de aici şi mai ales pentru noi, cei din Bucureşti. Ar fi fost imposibil să schimbăm ce s-a schimbat în acest oraş fără bani europeni. Am reuşit să absorbim, împreună cu echipa mea, peste 5 miliarde euro bani europeni. Am făcut proiecte la care nu ne gândeam, magistrale de metrou, pasaje, infrastructură educaţională, tot ceea ce este necesar ca acest oraş şi această ţară să atingă un anumit nivel, să reducem un decalaj uriaş pe care l-am avut faţă de alte state din UE. PSD a asigurat tranziţia către UE, către NATO, către Schengen. Lucrăm pentru OECD. Sunt lucruri despre care, în mod bizar, multă lume vorbeşte, sunt lucruri reprezentative pentru ce însemană social-democraţie în România”, a declarat Daniel Băluţă, sâmbătă, la un eveniment al PES activists România organizat cu ocazia Zilei Europei, scrie News.ro.

Liderul PSD Bucureşti a declarat că UE şi PSD au făcut o echipă extraordinară.

„UE împreună cu PSD au făcut o echipă extraordinară care a schimbat destinul României (...) Este adevărat că românii îşi doresc o intensitate mai mare a schimbării, că în mod cert este nevoie de mai mult şi da, este nevoie de mai mult şi vom face mai mult. Calitatea pe care PSD o are este pusă în pericol pentru că o maşină uriaşă de propagandă care acţionează controlat s-a pus în mişcare. Nu este normal ce se întâmplă astăzi. Citeam zilele trecute un site de ştiri care într-un interval de câteva zile, pentru că şi-a permis să vorbească despre comandantul suprem al României, comandantul providenţial, au scăzut vizitatorii de pe acest site de 10 ori. De la 1 milion de accesări zilnice, avem doar 100.000. Îmi aminteşte de un tip de cenzură uriaş. Oricine îşi permite să spună ceva despre PNL, USR, este sancţionat. Nu vedem decât relatări precum cele din ziarul Scânteia. Încontinuu pe canalele de propagandă pe care partenerii noştri europeni pe care i-am avut, realmente au tocat PSD. Este cazul să înceteze pentru că putem să facem mai mult (...)”, a susţinut Daniel Băluţă.

Băluţă a completat că lucrurile nu au cum să meargă bine în România când nu există dialog.

„Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau (...) Nu există dialog, trebuie să faci ce ţi se spune. Unde e democraţia aici? De aceea a apărut moţiunea de cenzură (...) Acest aparat de propagandă pompează ură. Am ajuns în situaţia în care nu ne mai putem folosi de mijloacele de social media şi am trecut la alternative, la mijloace clasice pentru că, dacă nu eşti cu Bolojan, nu trebuie să exişti. Dacă îl lauzi, eşti minunat. Am ajuns să ne întrebăm dacă ce facem, facem bine (...). Odată cu Ziua Europei, cu faptul că marcăm reuşitele pe care le-am avut, trebuie să fim foarte atenţi pentru că astăzi din punct de vedere al abordării, oameni care asigură un interimar la Guvernul României sunt extrem de toxici şi periculoşi pentru societatea noastră, seamnănă foarte mult cu ce am trăit înainte de 89 ceea ce se întâmplă astăzi”, a declarat Băluţă.

