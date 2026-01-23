Live TV

Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB: „Amatorism. Să nu se mai plângă la nesfârșit”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și fost contracandidat al lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, a lansat un atac dur la adresa actualului edil general, pe care îl acuză de „amatorism, incapacitate administrativă și lipsă de viziune”, după anunțul privind posibila majorare a tarifelor pentru biletele STB.

„Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor”, a transmis Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, potrivit unui comunicat al partidului. 

Acesta îl acuză pe Ciprian Ciucu și de „cinism” pentru că „oamenii suferinzi și persoanele cu handicap nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani”.

„​Drept urmare, îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete, așa cum ne-au fost anunțate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluții, încrederea oamenilor a fost înșelată. Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile, să lucrăm împreună la un plan concret de măsuri sustenabile, pe termen mediu și lung, la o Lege a Bucureștiului, care să ofere atât protecție pentru categoriile vulnerabile, cât și predictibilitate și generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei”, a mai spus Băluță. 

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat joi seară, la Euronews România, că situaţia financiară a Primăriei este „jenantă”, având doar cinci milioane de lei în conturi. Ciucu a transmis că va lua măsuri „nepopulare”, urmând a desființa sau comasa instituţii, dar şi că se vor scumpi biletele STB. Decizia privind închiderea primelor instituţii se va lua săptămâna viitoare.

