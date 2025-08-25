Live TV

Daniel David regretă „măsurile nepopulare” din Educație: În cazul studenţilor, trebui să revenim la fondul de burse pe care l-am avut

Data publicării:
daniel david
Daniel David. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că fondul pentru bursele studenţilor în anul universitar care va începe în octombrie va fi unul mai mare decât cel din 2022-2023, el susţinând că speră să se revină cât mai repede la fondul de burse pentru studenţi existent în ultimii ani. „Din păcate, nu avem banii pentru a acoperi bursele în logica respectivă (din anii anteriori – n.r.), nu-i avem”, explică acesta.

Întrebat, luni seară, la Antena 3, de ce a redus fondul pentru burse şi nu a lăsat o astfel de măsură pentru unul dintre succesorii săi, Daniel David a afirmat că regretă că este cel care a trebuit să ia „astfel de măsuri nepopulare”, mai ales că, în cariera sa, cele mai multe dintre măsurile pe care le-a adoptat au avut sprijinul studenţilor.

„Din păcate, nu avem banii pentru a acoperi bursele în logica respectivă (din anii anteriori – n.r.), nu-i avem”, a adăugat Daniel David, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat că, în cazul studenţilor, modificările privind bursele sunt temporare, arătând că speră să se revină curând la fondul de burse existent până acum.

„În cazul studenţilor cred că trebuie să revenim la fondul de burse pe care l-am avut (...) Fondul de burse pe care o să-l avem în anul 2025-2026 va fi mai mare decât fondul de burse în 2022-2023”, a afirmat Daniel David, precizând că universităţile au libertatea de a acorda burse.

În ceea ce îi priveşte pe elevi, Daniel David a reamintit că a „protejat în primul rând bursele sociale” care îi ajută pe copiii din zonele defavorizate să meargă la şcoală.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sistem S-300V
1
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
2
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
3
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
Imagine aeriană
4
Teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina sunt transformate în baze militare gigantice...
grosan
5
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință cu scântei în Coaliție pe pachetul 2 de măsuri fiscale...
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Donald Trump amenință Beijingul cu noi suprataxe: „Avem atuuri...
daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David: Demisia mea nu rezolvă criza fiscal-bugetară
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Nu îi spun eu lui Nicușor Dan ce să facă. Dacă vrea...
Ultimele știri
VIDEO Momentul în care un elicopter folosit pentru stingerea incendiilor se prăbușește într-un lac din Franța
Ministrul transporturilor din Turcia s-a filmat circulând cu 225 km/h pe autostradă. Poliția l-a amendat imediat
Noi măsuri pentru întărirea securităţii la Washington anunțate de președintele Donald Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profesor, elevi
Ministerul Educaţiei: În majoritatea covârşitoare a claselor nu avem schimbări. Măsurile fiscal-bugetare afectează clasele sub efectiv
FED PROTEST MINISTERUL EDUCATIEI 250825 R3_47867
Începutul de an școlar, sub semnul întrebării. Profesorii protestează în fața Ministerului Educației. Care sunt nemulțumirile lor
profesoara de matematica scrie la tabla
Ministerul Educației face precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleaşi şcoli
daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David, ministrul Educaţiei, despre cumulul pensie-salariu: Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele
stoiciu ciucu
Victoria Stoiciu, mesaj pentru Daniel David: „Existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time”. Replica lui Ciprian Ciucu
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
Adevărul
Ucraina a lovit un important hub de procesare a gazului din vecinătatea baltică a Rusiei
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Mihai Călin atacă dur naţionalismul: „Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism”. Ce spune actorul...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată