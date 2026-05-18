Ministrul Mihai Dimian a explicat, la Interviurile Digi24.ro, că deși ministerul Educației alocă aproximativ 3% din PIB pentru învățământ, alte ministere, dar și autoritățile locale se ocupă de investiții în școli, creșe și programe educaționale. Astfel, alocările ar ajunge la aproape 4,5% din PIB. „Avem anumite investiții de făcut, doar să nu furăm”, a fost concluzia ministrului.

Întrebat când va aloca statul român 6% din PIB pentru Educație, ministrul Mihai Dimian a transmis:

„A existat un pact, cred că de prin 2007, în care toate partidele au semnat că vor duce bugetul educației la 6% din produsul intern brut. A venit o lege în 2011 care a specificat că va acorda 6% din produsul intern brut și după aceea au tot amânat. În momentul de față s-a schimbat un pic. Nu mai este 6% din PIB, este de 15% din bugetul consolidat, dar tot pe acolo suntem acum”.

Dimian a explicat că deși prin Ministerul Educației s-a alocat un buget de doar 3%, alte autorități alocă bani pentru investiții în școli, astfel că bugetul total ajunge la aproape 4,5% din PIB.

„E fals că s-a prezentat un buget de 2,7% din PIB pentru educație acum, după aia 3% alocat educației. În momentul de față, modul în care funcționează societatea românească spune așa: o parte din bugetul pentru învățământ vine din partea ministerului, altă parte de la autoritățile locale și ele intervin în învățământ. Spre exemplu, masa sănătoasă. Programul nu este acum în bugetul Ministerului Educației, este la primării. Vorbim de 1,5 miliarde. Investițiile care se fac în școli nu sunt în bugetul ministerului.

De aceea bugetul actual aprobat prevede 4,08% din produsul intern brut la capitolul învățământ. Și vă dau un alt exemplu - creșele, care sunt dintr-un program din Compania Națională de Investiții, care nu apar ca investiții în bugetul învățământului. Cu aceste sume se ajunge aproximativ la 4,5%. Mai mai avem de lucru în societate. Gândiți-vă că diferența de la 3% la 9,6% cât era deficitul, reprezintă 6,6% adică mai mult decât ne-am fi dorit noi pentru educație”, a declarat ministrul.

Mihai Dimian a transmis că s-ar identifica sumele necesare „dacă nu furăm”:

„Deci avem și anumite investiții de făcut, doar să nu furăm. Asta e rugămintea pentru toată lumea - să nu furăm. Și atunci probabil că identificăm și sumele necesare pentru pentru educație pentru a completa.”

