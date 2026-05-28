Live TV

Exclusiv Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură ieșire: Grindeanu să-și dea demisia”. Acuze și pentru Olguța Vasilescu

Data actualizării: Data publicării:
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma (PSD). FOTO Captura Video

Primarul orașului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat joi la Digi24 că „PSD este într-un mare pericol” și a spus că singura soluție este ca Sorin Grindeanu să demisioneze de la conducerea partidului pentru refacerea unei coaliții pro-europene care „să conducă țara până în aprilie anul viitor”.

„PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să își dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Despre asta e vorba. Nu ai soluție tehnică în acest moment, din păcate. Deci partidul meu a dus țara într-o situație foarte proastă. Nu avea un scenariu, se pare că n-a fost un scenariu fezabil, domnule, îl dăm jos pe Bolojan, dar ce facem? Și îmi amintesc foarte clar, la Brăila, în acel turneu făcut în toată țara de Sorin Grindeanu și conducerea de la București ni s-a spus foarte clar când au luat cuvântul colegii mei, toți voiau să rămânem la guvernare. Vorbesc de PSD-iștii din șase județe, dar am înțeles că așa a fost în toată țara. În cuvântul meu am întrebat cum îl dăm afară pe Bolojan că nu e în partid la noi. A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Țara are un guvern care nu poate lua decizii”, a spus Toma.

Social-democratul a explicat ce se întâmplă în prezent cu partidul, care riscă să fie compromis total: „Stăm și așteptăm, dar PSD-ul se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire, iar o alianță cu AUR va compromite total PSD-ul. Și nu vor mai știi oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care-i copia, care e original, care-i PSD original și care este AUR-ul original? Nu știu. Și atunci AUR are toate șansele să facă singur guvern. Probabil că va avea peste 50% dacă joacă PSD-ul în felul ăsta”.

Referitor la alte voci din partid care au aceleași păreri, Constantin Toma a spus că sunt colegi care susțin aceleași lucruri, dar deocamdată el este „singurul vorbăreț”. „Suntem într-un impas major, PSD-ul e la 13-14% dar nu asta este important. Important este că țara este într-o situație foarte, foarte dificilă”, a subliniat el.

Toma a mai spus și că „soții de la Craiova”, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, sunt „parte a problemei, din păcate, dacă erau la partea soluției era rezolvată problema până acum sau sper să rezolve cum au rezolvat-o la Craiova în care s-au aliat cu AUR la Primărie”.

Citește și Daniel Zamfir, atac la Constantin Toma: „E singurul bolojenist din PSD”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția unui lider local PSD, la o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac la funcția de premier: „Nu avem un vot în partid”
BUCURESTI - BPN PSD - 11 AUG 2025
Daniel Zamfir, atac la Constantin Toma: „E singurul bolojenist din PSD”
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu: Eugen Tomac e un om politic modest. AUR nu l-ar vota în Parlament. Ce spune despre varianta Călin Georgescu premier
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu, nedumerit pe Facebook de ce Nicușor Dan protejează PSD și nu-i dă misiunea de a forma Guvernul
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere pentru un Guvern condus de Eugen Tomac
Recomandările redacţiei
elcen electrocentrale bucuresti
Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în...
bandă poliția nu treceți
„Trebuia să fiu cu copiii mei”. Mărturia cutremurătoare a mamei celor...
pantiri
Sisteme antiaeriene pe zgârâie-norii din Moscova. De frica dronelor...
om cu umbrela in ploaie
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA...
Ultimele știri
CFR Călători reia trenurile directe spre Varna, Sofia și Istanbul: anunț pentru sezonul estival și prețurile biletelor
Guvernul modifică regulile pentru introducerea pe piață a mașinilor și echipamentelor din medii cu risc de explozie
Femeie de afaceri din București, acuzată de achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și neplata taxelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a câștigat 30 de dolari la loterie, iar apoi a decis să mai cumpere două bilete. Ce a urmat i-a...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Ce salariu are ministrul Educației, Mihai Dimian. A anunțat că își va dona leafa până la finalul mandatului...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A urlat de durere și a părăsit ”scena” de la Roland Garros într-un scaun cu rotile: ”E absolut devastator”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”