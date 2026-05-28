Primarul orașului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat joi la Digi24 că „PSD este într-un mare pericol” și a spus că singura soluție este ca Sorin Grindeanu să demisioneze de la conducerea partidului pentru refacerea unei coaliții pro-europene care „să conducă țara până în aprilie anul viitor”.

„PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să își dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Despre asta e vorba. Nu ai soluție tehnică în acest moment, din păcate. Deci partidul meu a dus țara într-o situație foarte proastă. Nu avea un scenariu, se pare că n-a fost un scenariu fezabil, domnule, îl dăm jos pe Bolojan, dar ce facem? Și îmi amintesc foarte clar, la Brăila, în acel turneu făcut în toată țara de Sorin Grindeanu și conducerea de la București ni s-a spus foarte clar când au luat cuvântul colegii mei, toți voiau să rămânem la guvernare. Vorbesc de PSD-iștii din șase județe, dar am înțeles că așa a fost în toată țara. În cuvântul meu am întrebat cum îl dăm afară pe Bolojan că nu e în partid la noi. A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Țara are un guvern care nu poate lua decizii”, a spus Toma.

Social-democratul a explicat ce se întâmplă în prezent cu partidul, care riscă să fie compromis total: „Stăm și așteptăm, dar PSD-ul se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire, iar o alianță cu AUR va compromite total PSD-ul. Și nu vor mai știi oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care-i copia, care e original, care-i PSD original și care este AUR-ul original? Nu știu. Și atunci AUR are toate șansele să facă singur guvern. Probabil că va avea peste 50% dacă joacă PSD-ul în felul ăsta”.

Referitor la alte voci din partid care au aceleași păreri, Constantin Toma a spus că sunt colegi care susțin aceleași lucruri, dar deocamdată el este „singurul vorbăreț”. „Suntem într-un impas major, PSD-ul e la 13-14% dar nu asta este important. Important este că țara este într-o situație foarte, foarte dificilă”, a subliniat el.

Toma a mai spus și că „soții de la Craiova”, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, sunt „parte a problemei, din păcate, dacă erau la partea soluției era rezolvată problema până acum sau sper să rezolve cum au rezolvat-o la Craiova în care s-au aliat cu AUR la Primărie”.

Citește și Daniel Zamfir, atac la Constantin Toma: „E singurul bolojenist din PSD”

Editor : M.I.