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Video De ce a fost amânată legea salarizării timp de 3 ani? Grindeanu: „Nu eu trebuie să fac. PSD e în opoziție”

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Image
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Sorin Grindeanu a explicat luni, la Parlament, că legea salarizării publice a fost amânată în timpul Guvernului Ciucă „pentru că era o lege foarte complicată”. Deși în ultimii ani atât PNL, cât și PSD au fost la guvernare, acum liderul social-democraților susține că PSD este în Opoziție și dă vina pe actualul Guvern pentru că nu a trimis legea către Parlament.

Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce legea salarizării publice a fost lăsată pe ultima sută de metri, deși trebuia să fie gata de mai mulți ani:

„Trebuia din 2023, când domnul Ciucă era premier. Când toată lumea a fost de acord să mutăm legea salarizării de pe cererea nr. 3 pe cererea nr. 6, cea de acum. (...) Tocmai pentru că era o lege foarte complicată.”

Acum, liderul PSD susține că se încearcă aruncarea răspunderii către Parlament, deși proiectele din PNRR sunt atributul Guvernului.

„Ar fi trebuit să fie trimisă cel puțin la Parlament. Nu eu trebuie să fac. PSD este în opoziție. PSD nu trebuie să facă altceva decât să vină, să îmbunătățească. Nu vreau să iau din atribuțiile coaliției de guvernare”, a mai declarat Grindeanu.

Întrebat dacă PSD are vreo responsabilitate, având în vedere că a fost la guvernare în ultimii ani și a condus inclusiv Ministerul Muncii, Grindeanu a precizat:

„Multe responsabilități are PSD-ul din trecut, foarte multe. Și bune, și rele. Din 2019 până acum, cinci ani, premier a fost PNL.

Nu îmi cereți să muncesc pentru Pîslaru. (...) Eu înțeleg că trebuie să fie responsabilitatea celor din trecut.”

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Editor : A.G.

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