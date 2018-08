De ce au fost bătuți turiștii israelieni de jandarmi. Explicația din Comisia de Apărare

Intervenția brutală în cazul turiștilor israelieni a fost discutată în Comisia de Apărare din Camera Deputaților. Deputații Opoziției prezenți la audiere au dezvăluit cum a justificat Jandarmeria violența în cazul șoferului român și a turiștilor israelieni din taxi.

„Taximetristul, șoferul, nu a oprit la semnalul elementelor avansate din dispozitiv și atunci a fost oprit, i s-au deschis ușile și au fost bătuți. Intervenția a fost astfel justificată din punctul de vedere al Jandarmeriei”, spune Victor Paul Dobre, deputat PNL.

Un alt detaliu important este precizat de parlamentarii din Opoziție: „A fost la Banu Manta, colț cu Titulescu, la aproximativ un kilometru de Piața Victoriei.”

Ministrul Internelor a dat marți explicaţii în faţa parlamentarilor din comisia de apărare despre intervenţia brutală a forţelor de ordine împotriva protestatarilor paşnici strânşi în Piaţa Victoriei, pe 10 august. A susţinut cu insistenţă că nu a avut nicio atribuţie operativă atunci, că nu a dat niciun ordin şi, mai mult, că parlamentarii nu au dreptul să judece oportunitatea sau justificarea acţiunilor forţelor de ordine.

Ministrul de Interne a informat, de asemenea, că există un raport cu toate detaliile despre intervenția jandarmilor din acea seară. Carmen Dan spune însă că preşedintele Comisiei de Apărare „va iniţia procedura de solicitare şi de punere la dispoziţie a raportului şi imediat ce această procedură va fi finalizată, va fi pus la dispoziţie acest raport”.

Șoferul de taxi care se afla în mașină cu cei trei turiști israelieni a povestit, săptămâna trecut, modul brutal prin care jandarmii i-au bătut în seara de 10 august, „fără nicio explicație”.

„Am plecat de la un hotel din Bucureşti şi ne îndreptam către un club. Ne-au oprit jandarmii la intersecţia Ion Mihalache cu Banu Manta şi au început să ne bată. Fără niciun motiv, nici nu am apucat să reacţionăm. Cetăţenii israelieni nu aveau nicio legătură cu protestul. Jandarmii nu ne-au dat nicio explicaţie. Ne-au oprit şi am luat bătaie. Turiştii au fost bătuţi foarte mult în maşină cu pumnii şi cu bastoanele. Pe urmă, ne-au tras afară din maşină, ne-au încătuşat, ne-au bătut şi încătuşaţi. Apoi, cred că şi-au dat seama că au greşit şi ne-au lăsat în pace. Mi-au controlat maşina, unde nu au găsit absolut nimic, mi-au făcut poze la buletin. Unul a fost bătut cu mine, doi dintre bărbați au fugit și în dreapta mea a fost o doamnă. Ei țipau că sunt turiști. Am oprit mașina în fața lor, toți 30-50 fugeau spre mine. După, ne-au descătuşat şi am plecat la un hotel de unde am solicitat poliţia şi salvarea”, a povestit Ionuț Rădulescu, taximetristul în vârstă de 30 de ani, potrivit TVR.

Etichete:

,

,

,