Live TV

Republica Moldova primește 120 de milioane de euro de la UE pentru sistemul de apărare aeriană

Data publicării:
harta moldova uniunea europeana
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană a decis luni să acorde un ajutor în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova.

„Consiliul a adoptat astăzi (luni - n.r.) o măsură de asistenţă în valoare de 120 de milioane de euro în cadrul Facilităţii Europene pentru Pace, în sprijinul Forţelor Armate ale Republicii Moldova, pentru a consolida capacităţile de apărare aeriană ale ţării”, se arată într-un comunicat al Consiliului UE, potrivit News.ro.

Relaţiile Chişinăului cu Rusia s-au deteriorat în urma invaziei ruse din Ucraina, iar în timpul războiului numeroase drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian moldovenesc, ultima dată chiar luni.

Măsura de asistenţă din partea UE va finanţa un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acţiune în beneficiul forţelor armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistenţă în sprijinul supravegherii aeriene şi al apărării aeriene, precizează comunicatul.

Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al UE pentru Republica Moldova se ridică la 317 milioane EUR în cadrul Instrumentului european pentru pace.

Instrumentul european pentru pace a fost instituit în martie 2021 pentru a finanţa toate acţiunile din cadrul politicii externe şi de securitate comune (PESC) în domeniul militar şi în domeniul apărării, cu scopul de a preveni conflictele, de a menţine pacea şi de a consolida securitatea şi stabilitatea pe plan internaţional. În special, Instrumentul european pentru pace permite UE să finanţeze acţiuni menite să consolideze capacităţile statelor terţe şi ale organizaţiilor regionale şi internaţionale în ceea ce priveşte chestiuni militare şi de apărare.

Preşedinta Maia Sandu a participat luni, în premieră, la un summit al Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, la invitaţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, gazda reuniunii.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
1
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
4
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
5
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Digi Sport
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
euro digital
Negocierile pentru euro digital încep în Uniunea Europeană. Cum va funcţiona noua monedă electronică
steagul ucrainei cu siluetele unor oameni
Ucrainenii apți de luptă ar putea să nu mai fie primiți în UE. Numărul uriaș de refugiați prezenți în Uniune
Dmitri Peskov.
„Acest grup de țări se amăgește cu o iluzie profundă”. Kremlinul, declarații înaintea reuniunii „Coaliției de Voință” de la Paris
profimedia-1049181433
Maia Sandu participă, în premieră, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, de la Paris: a fost invitată de Emmanuel Macron
sofer la volan
Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi. O nouă regulă adoptată la nivelul Uniunii Europene
Recomandările redacţiei
ancheta bucegi
Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală...
Mahmoud Ahmadinejad
Culisele operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să readucă la...
vremea-pe-urmatoarele-4-saptamani-pana-la-10-august
ANM: Temperaturi uşor mai scăzute decât cele obişnuite la sfârșit de...
Iran US
Criza din Orientul Mijlociu se prelungește. A treia noapte...
Ultimele știri
Majoritatea țărilor UE susțin o interzicere totală a comerțului cu așezările ilegale israeliene, dar intervine problema unanimității
Marco Rubio a lansat o campanie pentru desființarea Curții Penale Internaționale: „Toți vor fi la mila unor judecători străini”
Paradă militară la Paris, de Ziua Franței: Emmanuel Macron va prezida ultima sa festivitate. Nicușor Dan participă la ceremonii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O mamă de 34 de ani, după sinuciderea soțului: „Durerea părea sufocantă”. Cel mai greu după ce a rămas...
Cancan
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB care încearcă să-l convingă pe Denis Drăguș să accepte oferta lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Cuplul care a devenit viral la Cupa Mondială 2026, după o ceartă în tribune. ”Divorțul a apărut de nicăieri”
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, primiți la Palatul Élysée de Emmanuel Macron. De ce vizita de la Paris...
Digi FM
Simona Halep, primul mesaj după apariția de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, presupusul ei iubit. Fanii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Pro FM
Oana Radu a slăbit 10 kilograme într-o lună. Dieta pe care o urmează și băutura pe care o consumă în fiecare...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Tu ești fericirea!” Sofia Vergara, spectaculoasă în costum de baie roșu. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
Digi FM
Eva Herzigova, nuntă după 25 de ani de iubire. S-a căsătorit cu tatăl copiilor ei într-o ceremonie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...