Republica Moldova primește 120 de milioane de euro de la UE pentru sistemul de apărare aeriană

Uniunea Europeană a decis luni să acorde un ajutor în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova.

„Consiliul a adoptat astăzi (luni - n.r.) o măsură de asistenţă în valoare de 120 de milioane de euro în cadrul Facilităţii Europene pentru Pace, în sprijinul Forţelor Armate ale Republicii Moldova, pentru a consolida capacităţile de apărare aeriană ale ţării”, se arată într-un comunicat al Consiliului UE, potrivit News.ro.

Relaţiile Chişinăului cu Rusia s-au deteriorat în urma invaziei ruse din Ucraina, iar în timpul războiului numeroase drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian moldovenesc, ultima dată chiar luni.

Măsura de asistenţă din partea UE va finanţa un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acţiune în beneficiul forţelor armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistenţă în sprijinul supravegherii aeriene şi al apărării aeriene, precizează comunicatul.

Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al UE pentru Republica Moldova se ridică la 317 milioane EUR în cadrul Instrumentului european pentru pace.

Instrumentul european pentru pace a fost instituit în martie 2021 pentru a finanţa toate acţiunile din cadrul politicii externe şi de securitate comune (PESC) în domeniul militar şi în domeniul apărării, cu scopul de a preveni conflictele, de a menţine pacea şi de a consolida securitatea şi stabilitatea pe plan internaţional. În special, Instrumentul european pentru pace permite UE să finanţeze acţiuni menite să consolideze capacităţile statelor terţe şi ale organizaţiilor regionale şi internaţionale în ceea ce priveşte chestiuni militare şi de apărare.

Preşedinta Maia Sandu a participat luni, în premieră, la un summit al Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, la invitaţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, gazda reuniunii.

Editor : B.E.