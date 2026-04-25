Deputatul Alexandru Dimitriu: Guvernul NU este demis automat la 45 de zile după retragerea PSD de la guvernare. Este un narativ fals

Deputatul Alexandru Dimitriu (USR) declară, sâmbătă, că Guvernul nu este demis automat la 45 de zile după retragerea PSD de la guvernare şi că acesta este doar un narativ fals, împins de pesedişti, o încercare disperată de a manipula realitatea. El mai afirmă că problema reală a PSD este alta, şi anume ştiu foarte bine că nu au voturile necesare pentru a dărâma Guvernul Bolojan.

„Guvernul NU este demis automat la 45 de zile după retragerea PSD de la guvernare. Este doar un narativ fals, împins de pesedişti. O încercare disperată de a manipula realitatea. Dar, pentru a da greutate acestei poveşti, îl scot în faţă pe fostul ministru al Justiţiei din era lui Dragnea. Problema lor reală este alta: ştiu foarte bine că nu au voturile necesare pentru a dărâma Guvernul Bolojan, din care face parte şi USR”, scrie Alexandru Dimitriu pe Facebook.

E îi acuză pe social-democraţi că ”aleg varianta clasică: creează realităţi paralele”.

„Realitatea juridică este însă simplă şi clară: Constituţia României spune explicit, la art. 113, că Guvernul poate fi demis doar prin moţiune de cenzură, votată de majoritatea Parlamentului. Art. 85 nu are nicio legătură cu demiterea Guvernului. El reglementează strict numirea şi revocarea miniştrilor, în caz de remaniere sau de vacanţă a funcţiei. Restul? Propagandă”, mai spune Dimitriu.

