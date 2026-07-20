Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, în contextul inundațiilor care au afectat județul Prahova, că investițiile pentru prevenirea unor astfel de fenomene trebuie realizate în baza planurilor de management al riscului la inundații. Ea a afirmat că aceste planuri „nu au fost întotdeauna luate în considerare” și a subliniat că studiile aprobate în acest an reprezintă o prioritate și vor sta la baza lucrărilor viitoare.

„În aceste zile, în cazul inundațiilor care au avut loc, mai ales în județul Prahova, pentru că acolo au fost cele mai grave incidente, toate echipele au fost pe teren, iar măsurile operaționale au fost implementate. Pe viitor însă, pe termen mediu și lung, este foarte important să ne asigurăm că investițiile care se fac vor ține cont exact de planurile de management al riscului la inundații, care, dacă ar fi să ne uităm în trecut, nu au fost întotdeauna planurile luate în considerare”, a declarat ministrul interimar al Mediului.

Aceasta a mai declarat că studiile care au fost aprobate în acest an și finanțate din bugetul național trebuie începute cât mai curând, urmând ca investițiile din anii următori să fie realizate pe baza concluziilor acestora.

„Contează foarte mult studiile care se fac începând de anul acesta. De exemplu, studiile care au fost aprobate și care au primit bani din bugetul național trebuie să înceapă să fie realizate. Ulterior, pe baza acestor studii, vor fi realizate lucrările din următorii ani. Studiile care au fost prioritizate sunt exact cele pentru lucrările menționate în planurile de management al riscului la inundații”, este concluzia Dianei Buzoianu.

Citește și: VIDEO Inundații în Prahova. Raed Arafat: forțe suplimentare la Comarnic și Breaza. Daniel Nicodim: „Peisajul este apocaliptic”

Editor : A.D.