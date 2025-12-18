Live TV

Diana Șoșoacă vrea pace cu George Simion și cere unificarea suveraniștilor: pol politic comun pentru preluarea puterii

Data actualizării: Data publicării:
Diana Șoșoacă
Diana Șoșoacă. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Diana Șoșoacă a lansat o scrisoare prin care le cere lui George Simion, liderul AUR, și președintei POT, Anamaria Gavrilă, unificarea „suveraniștilor” într-un pol politic comun, care să preia puterea, să demită Guvernul și să declanșeze alegeri anticipate. 

„România traversează una dintre cele mai grave crize politice, economice şi sociale de la prăbuşirea regimului comunist şi până azi. Aflaţi în faţa unei guvernări care a abandonat interesul naţional, prin anularea democraţiei şi instalarea unei dictaturi administrative, fiscale şi judiciare, opoziţia suveranistă are o responsabilitate istorică: aceea de a se uni şi de a acţiona. În acest context, Partidul S.O.S. România vă adresează un apel deschis, ferm şi onest pentru unificarea forţelor suveraniste pe care le reprezentăm, într-un pol politic comun, capabil să preia puterea, să destituie actualul Guvern şi să declanşeze alegeri anticipate”, se arată în scrisoarea semnată de europarlamentarul Diana Iovanovici Şoşoacă și transmisă joi.

Aceasta propune un protocol de colaborare politică între S.O.S România, AUR și POT: 

„Pentru ca acest demers să fie credibil şi durabil, propunem: semnarea unui Protocol de colaborare politică între S.O.S. România, AUR şi POT; asumarea unui Pact de neagresiune, care să excludă atacurile publice, sabotajul politic şi competiţia distructivă dintre partidele suveraniste; stabilirea unui mecanism comun de acţiune parlamentară, publică şi civică, în vederea preluării guvernării şi a guvernării împreună; organizarea de manifestaţii naţionale civice paşnice, coordonate de polul suveranist constituit din cele trei partide, ca expresie legitimă a voinţei populare.”

Digi24.ro a cerut puncte de vedere atât de la AUR, cât și de la POT pentru a vedea dacă vor da curs invitației. Până la momentul publicării articolului, reprezentanții celor două partide nu au transmis un răspuns.

Diana Șoșoacă a plecat cu scandal din AUR în urmă cu patru ani. Aceasta a avut numeroase certuri cu George Simion, cea mai cunoscută fiind în decembrie 2023, în Parlamentul României, când liderul AUR i-a spus: „Te agresez sexual, scroafo!.

La rândul său, Șoșoacă l-a numit pe Simion „fătălău”.

