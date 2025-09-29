Live TV

News Alert DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Guvernul își asumă un deficit de 8,4% din PIB. Cum arată cifrele

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență prima rectificare bugetară din acest an. Executivul își asumă o țintă de deficit de 8,4% din PIB pentru acest an și promite să asigure finanțarea mai multor proiecte de investiții aflate în desfășurare, rămase fără bani, precum cele din „Anghel Saligny”, asigurarea fondurilor pentru compensarea facturilor la energia electrică, dar și bani pentru ca unele primării să își continue activitatea. 

Rectificarea bugetară poate fi consultată AICI.

Ce ministere primesc bani în plus

Guvernul a suplimentat creditele bugetare astfel:

  • Ministerul Finanțelor: 20 de miliarde de lei. Din suma totală, peste 12 miliarde merg la plata dobânzilor, 500 de milioane de lei la Fondul de Rezervă, dar și peste 7 miliarde de lei pentru proiectele cu finanțare din PNRR
  • Ministerul Muncii primește 5,5 miliarde de lei, față de 2,5 cât se vehicula anterior.

„Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal pentru asigurarea drepturilor de asistență socială cu suma de 2.524 milioane lei credite de angajament și credite bugetare și pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 3.738,7 milioane lei credite de angajament și credite bugetare”, se arată în proiectul venit de la Ministerul Finanțelor.

  • Ministerul Dezvoltării primește aproximativ 2,5 miliarde de lei. Suma de 1 miliard de lei se va aloca proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny, iar 1,5 miliarde de lei celor din PNRR.
  • Ministerul Agriculturii: 1,2 miliarde de lei
  • Ministerul Energiei: aproximativ 1,2 miliarde de lei. „Se propune asigurarea de sume suplimentare la subvenții (+1.000,0 milioane lei) pentru plata compensării prețurilor la energia electrică și la energia termică și alte transferuri (+200,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei) precum și la active nefinanciare (- 0,1 milioane lei)”, după cum reiese din document.
  • Ministerul Mediului: 859 de milioane de lei.
  • Ministerul Economiei: 416 milioane de lei
  • Ministerul Educației: 140 de milioane de lei
  • Ministerul Justiției: 85 de milioane de lei
  • Autoritatea Electorală Permanentă: 169 de milioane de lei, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025
  • Serviciul Român de Informații: 92,8 milioane de lei. Cei mai multi bani sunt destinați cheltuielilor de personal (75 de milioane de lei).
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: 70 de milioane lei
  • Deși Ministerul Transporturilor este trecut în categoria instituțiilor care pierd bani, pentru că bugetul se reduce cu 1,8 miliarde de lei, primește în același timp fonduri suplimentare pentru alte categorii de cheltuieli:

„Pentru cheltuieli de personal (+2,6 milioane lei), asistență socială (+100,0 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+2.000,0 milioane lei)”.

De unde taie Guvernul bani. Lista instituțiilor

  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pierde peste 3,2 miliarde de lei. Însă Guvernul îi va asigura sume suplimentare de la bugetul de stat de 2,2 milioane de lei pentru cheltuieli de personal.
  • Ministerul Sănătății pierde 2,6 miliarde de lei
  • Ministerul Afacerilor Interne taie 164 de milioane de lei
  • Secretariatul General al Guvernului: -146 de milioane de lei. Potrivit documentului, s-au făcut economii cu cheltuielile de personal, de 26 milioane de lei, cu bunurile și serviciile, 30 de milioane de lei, dar și alte transferuri și cheltuieli.

Știre în curs de actualizare...

