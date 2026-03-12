DOCUMENT Ministerul Muncii critică împărțirea banilor din buget: Alocările din acest an sunt mai mici decât cele din 2025

Ministrul Muncii a transmis către Finanțe mai multe observații cu privire la împărțirea banilor în bugetul de stat. Florin Manole susține că primește mai puțini bani în acest an față de anul 2025, motiv pentru care nu va putea acoperi toate măsurile de sprijin aflate în responsabilitatea ministerului.

„În urma analizării propunerii de buget pentru anul 2026, pusă în transparență, constatăm că nivelul alocărilor bugetare este mai mic decât execuția bugetară aferentă anului 2025 cu 7,51%. În acest context, apreciem că fondurile propuse nu acoperă în integralitate necesarul estimat pentru implementarea unor măsuri de sprijin social aflate în responsabilitatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministerul nostru a promovat în mod constant o abordare prudentă și responsabilă în gestionarea fondurilor publice, urmărind utilizarea eficientă a resurselor bugetare și direcționarea acestora către măsuri cu impact social direct. În același timp, având în vedere rolul instituției în protejarea și sprijinirea categoriilor vulnerabile, considerăm necesară asigurarea resurselor financiare adecvate pentru implementarea integrală a unor măsuri de protecție socială esențiale”, se arată în documentul transmis de Florin Manole către Ministerul Finanțelor.

Unde nu ar fi bani suficienți

Ministrul Muncii susține că două categorii nu primesc bani suficienți în acest an: măsurile de sprijin pentru familiile vulnerabile și compensarea facturilor la energie.

În privința persoanelor vulnerabile, social-democratul insistă cu măsurile de sprijin propuse de PSD:

„Majorarea cuantumurilor ajutorului pentru familia cu copii, componentă a venitului minim de incluziune, prin modificarea art. 18 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.

Majorarea cuantumului prestației sociale pentru copiii cu handicap, prin modificarea prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, acordat în două tranșe”.

PSD vrea să modifice bugetul în Parlament

Social-democrații au anunțat că vor da avizele necesare pentru a trece proiectul de buget prin Guvern, însă vor depune amendamente în Parlament.

„Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului.

În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării. România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om! În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale”, a transmis PSD, joi, printr-un comunicat.

Bugetul de stat ar urma să fie adoptat de Guvern joi, iar apoi să fie trimis către Parlament. De luni, proiectul ar urma să fie dezbătut de aleși și apoi votat, cel mai probabil miercuri.

